Nezamestnanosť v Nemecku v júli vzrástla, trh práce naďalej ovplyvňujú Ukrajinci

Nezamestnanosť v Nemecku sa tento mesiac zvýšila, pričom dosiahla 9-mesačné maximum. Vývoj na trhu práce ovplyvnil fakt, že úrady už skôr zahrnuli do údajov aj ukrajinských utečencov hľadajúcich si prácu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, Reuters a servera tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v Nemecku v júli 5,4 %, čo predstavuje rast druhý mesiac po sebe. Ako uviedla DPA, oproti júnu to znamená zvýšenie o 0,2 percentuálneho bodu.

Šéf Spolkového úradu práce Detlef Scheele uviedol, že vývoj na nemeckom pracovnom trhu tak ako v júni ovplyvnil fakt, že ukrajinskí utečenci sa registrujú v pracovných centrách. "Ako celok je však pracovný trh naďalej stabilný," dodal Scheele.

Podobne sa vyjadril pre DPA aj zástupca úradu Daniel Terzenbach. "Nezamestnanosť vzrástla v júli o niečo výraznejšie, než je pre toto obdobie bežné. Čiastočne to však ovplyvňuje fakt, že Ukrajinci, ktorí prišli do Nemecka po ruskej invázii, sa zaradili do registra," povedal.

Počet nezamestnaných dosiahol v júli po úprave o sezónne vplyvy podľa Reuters 2,463 milióna. Oproti júnu to predstavuje rast o 48.000.