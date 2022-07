dnes 19:16 -

Taliansko chce byť v roku 2024 úplne nezávislé od ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

"Ak spočítame úspory energie a nové dodávky, v druhej polovici roka 2024 budeme úplne nezávislí od dodávok ruského plynu," uviedol minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani na tlačovej konferencii, na ktorej prezentoval bilanciu energetickej situácie Talianska.

Taliansko má dostatok zásob plynu, aby sa do konca budúcej zimy vyhlo energetickej kríze aj v prípade, ak Rusko kompletne zastaví dodávky, uviedol Cingolani. Dodal, že neočakáva žiadne celoplošné úspory.

Taliansko dúfa, že do konca roka alebo ešte skôr bude mať naplnené zásobníky plynu na 90 % alebo viac percent. Podľa ministra by zásoby stačili do konca februára, ak by Rusko zastavilo dodávky na začiatku zimy.

"V krátkodobom horizonte je cieľom zvládnuť zimu 2022/23 s pomocou diverzifikácie, naplnených zásobníkov a plánu úspor energií. Urýchlenie v oblasti obnoviteľných zdrojov je takisto dôležité pre zníženie dopytu po plyne.