MPRV ubezpečuje, že kontroly kvality obilia a múky naberú na intenzite

Kontroly kvality obilia a múky naberú na intenzite. Ubezpečilo o tom vo štvrtok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. V nadväznosti na zasadnutie krízového štábu agrorezortu, súvisiace s tranzitom obilia z Ukrajiny, sa na pôde agrorezortu stretla expertná skupina, ktorá sa touto témou zaoberala.

Na stretnutie boli prizvaní zástupcovia združení pestovateľov obilnín a kukurice, predstavitelia skladovateľov a spracovateľov predmetných komodít a predstavitelia Komoditnej rady pre obilie. Diskusia sa týkala aj informácií o tom, že na slovenskom trhu zostáva časť ukrajinského obilia určeného na tranzit do tretích krajín. Ministerstvo zdôraznilo, že v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR finalizuje monitoring množstiev dovozu jednotlivých druhov obilnín z Ukrajiny na Slovensko.

Pestovatelia obilnín sa obávajú dovozu ukrajinskej pšenice, ktorá vzhľadom na jej podstatne nižšiu cenu bude výrazne ovplyvňovať cenotvorbu a odbyt domácej pšenice. Ukrajinské obilie tiež podľa MPRV môže predstavovať zdravotné riziko z dôvodov iných požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu, než sú požadované na produkciu v krajinách EÚ. Pestovatelia zároveň vyjadrili obavu z plynulého zabezpečenia exportu slovenského obilia z novej úrody, keďže všetky exportné cesty sú zablokované pre tranzit ukrajinskej pšenice.

Slovenskí mlynári a pekári sa podľa agrorezortu vyjadrili, že si vysoko cenia bezpečnosť a kvalitu svojich výrobkov, ktorú garantujú odberateľom a spotrebiteľom, a o spracovaní ukrajinskej pšenice vôbec neuvažujú. Individuálne prípady, keď sa do mlynov nakúpila pšenica z Ukrajiny, budú prehodnotené v rámci kontrolných postupov orgánov úradnej kontroly.

Zo stretnutia vzišla požiadavka na zintenzívnenie kontroly kvality takéhoto obilia. "Jednoznačným záverom nášho stretnutia bol prísľub zo strany ministerstva na zintenzívnené kontroly a testy na kvalitu obilia v skladoch, ako aj múky či kŕmnych zmesí pre zvieratá na domácom trhu, kde to podľa nás má zmysel a je to v súlade so všetkými právnymi normami," priblížil štátny tajomník MPRV Martin Kováč. Kontroly sa budú sústreďovať najmä na rezíduá pesticídov, mykotoxínov a rádiologické vyšetrenia, perspektívne aj na geneticky modifikované organizmy (GMO).

Expertná skupina sa opäť stretne na prelome augusta a septembra, keď by mali byť známe výstupy z kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.