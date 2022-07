Priemerné ceny bytov v novostavbách v Bratislave rástli, dopyt poklesol

dnes 11:31 -

V Bratislave narástli priemerné ceny v novostavbách medziročne o 18,5 % aj napriek poklesu v počte predaných bytov. Do ponuky pribudlo viac ako 680 bytov v novostavbách. Dopyt sa mierne spomalil, predalo sa takmer 570 bytov. Priemerná cena bytov v projektoch sa vyšplhala na 3802 eur za štvorcový meter (m2). Vyplýva to z dát realitnej kancelárie (RK) Herrys.

"Situácia na realitnom trhu v Bratislave sa vyvíja odlišne od trhu v západnej Európe, kde napríklad v Nemecku ceny začali stagnovať pod vplyvom rastúcej ponuky a klesajúceho dopytu. U nás napriek znižujúcemu sa dopytu priemerné ceny ďalej rastú, čo pripomína skôr aktuálnu situáciu v USA," skonštatoval Filip Žoldák z RK Herrys. Táto situácia podľa neho nastala najmä pre nedostatok kvalitnej ponuky, čo potvrdzuje aj rýchle tempo predaja bytov v nových projektoch, ktoré spúšťali predaj v tomto kvartáli.

Celkovo sa v Bratislave predáva v 68 projektoch a ponuka ku koncu druhého kvartálu predstavovala 1588 bytov. V porovnaní s prvým štvrťrokom tak ponuka vzrástla o 251 bytov, ale v porovnaní s minulým rokom poklesla ponuka o 496 bytov.

V druhom kvartáli tohto roka sa celkovo predalo 567 v projektoch, čo v priemere znamená 2,78 bytu na projekt. Novopribudnuté projekty, ktoré predaj spúšťali v druhom štvrťroku, predali 31 % z celkového počtu bytov, čo predstavuje trikrát vyššie tempo predaja ako v starších projektoch.

Stálu popularitu si podľa dát kancelárie drží okres Bratislava II, kde sa predalo najviac bytov, ale aj tak bol zaznamenaný medzikvartálny pokles predaja o 32,5 %. Okres Bratislava I bol jediným, v ktorom predaj vzrástol v porovnaní s prvým kvartálom o 10,9 %. Priemerná cena bytov v projektoch sa vyšplhala na 3802 eur za m2 bez DPH.

"Nastolený trend z pohľadu dopytu bude v najbližšom kvartáli pravdepodobne pokračovať, rovnako tak aj dlhodobý trend poklesu ponuky a pribúdať budú najmä nové etapy v už existujúcich projektoch," naznačil Žoldák. Predpokladá, že oproti rýchlemu rastu cien v minulých rokoch sa rast spomalí, takže ceny porastú "zdravším tempom".

Dáta tiež poukazujú na to, že súčasná úroveň cien bytov spolu so zvýšenými úrokovými sadzbami sa premieta do rýchlosti ich predaja a množstva predaných bytov. Dopyt je však ešte stále dostatočne veľký na to, aby ceny mohli rásť alebo stagnovať. Súčasnú a budúcu absorpciu rezidenčnej ponuky už však podľa odborníkov nebude ovplyvňovať situácia na trhu nehnuteľností, ale inflácia a narastanie nákladov na život, ktoré odkroja zo zdrojov domácností, ktoré by inak mohli byť investované.

Spomalenie pritom odborníci pozorujú aj na sekundárnom trhu, kde ponuka rastie. Jej rast je však spôsobený nie zväčšovaním počtu nových bytov v ponuke, ale zotrvávaním starších bytov, a teda spomaľovaním predaja.