Štvrtina Slovákov nevie, ako riešiť problémy so splácaním úveru

V čase vysokej inflácie a stále rastúcich životných nákladov sa viacerí ľudia môžu dostať do situácie, že nebudú schopní splácať svoje úvery. Traja z desiatich Slovákov by za takýchto okolností požiadali o odklad alebo zníženie splátky. Štvrtina ľudí však nevie, ako by v takomto prípade postupovala. Vyplýva to z májového prieskumu agentúry Stem/Mark pre Home Credit Slovakia.

O dohodu na odklade splátok alebo ich zníženie by sa pokúsilo 28 % respondentov. "Druhou najpočetnejšou skupinou ľudí, ktorých je až 25 %, sú však tí, čo v danej situácii netušia, ako by postupovali, alebo to nechcú povedať. Ďalších 17 % respondentov by hľadalo finančné zdroje v rámci pôžičky v rodine alebo od priateľov, 12 % by sa pokúsilo nájsť si dodatočnú prácu či brigádu, aby si zvýšili svoje príjmy a deväť percent by sa snažilo obmedziť svoju spotrebu a životné náklady," priblížil výsledky prieskumu analytik trhu zo spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Sedem percent respondentov by sa podľa prieskumu snažilo svoju nepriaznivú finančnú situáciu zvládnuť predajom časti svojho majetku či vybavenia domácnosti. Ďalšou pôžičkou alebo refinancovaním by to riešilo šesť percent ľudí.

Súčasná ekonomická situácia zároveň mnohých Slovákov odrádza od toho, aby momentálne riešili otázku svojho bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru. Ako najväčšiu prekážku uviedlo 67 % oslovených vysoké ceny nehnuteľností, 42 % sa obáva v aktuálnej neistej situácii zadlžovať a 31 % respondentov zároveň odrádzajú rastúce úrokové sadzby.