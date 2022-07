KSK pripravuje vlastnú štúdiu pre diaľnicu na Zemplín

dnes 16:31 -

Košický samosprávny kraj (KSK) chce naďalej vypracovať vlastnú štúdiu realizovateľnosti výstavby diaľnice D1 v úseku Bidovce - Vyšné Nemecké po štátnu hranicu s Ukrajinou. A to napriek tomu, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už podpísala zmluvu so zhotoviteľom na vypracovanie podobnej štúdie, ktorá však má posúdiť aj to, či najefektívnejšia pre daný región je naozaj diaľnica.

Štúdia samosprávneho kraja bude rátať s diaľnicou ako jedinou možnosťou. "Aktuálne sme vo fáze prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti. Vyhlásiť verejné obstarávanie by sme chceli už teraz v auguste," uviedol pre TASR hovorca KSK Michal Hudák. V tohtoročnom rozpočte krajskí poslanci na tento účel schválili pol milióna eur.

"Napriek tomu, že zo strany KSK dlhodobo prevláda dôvera v štátne autority, v otázke dobudovania D1 v Košickom kraji nám dochádza trpezlivosť. Našou prioritou je pochopiteľne rozvoj regiónu, a tam nevyhnutne patrí aj dobrá infraštruktúra," uviedol Hudák. Kraj poukazuje na to, že prvú štúdiu k diaľnici z Košíc na Ukrajinu štát vypracoval ešte v roku 2014 a odvtedy sa veci veľmi nepohli. "Teraz sa NDS púšťa do ďalšej štúdie realizovateľnosti, no tentoraz ide o multimodálnu štúdiu. Z toho vyplýva, že pre štát nie je diaľnica absolútna priorita, keďže táto štúdia má dať odpoveď aj na otázku, či nie je možné riešiť dopravu v tomto úseku aj inak - rozšírenie cesty prvej triedy, posilnenie vlakových alebo autobusových spojení a podobne. Máme obavy, že ide o spôsob, ako nájsť skôr dôvod, prečo diaľnicu nestavať, ako stavať. Môže sa pokojne stať, že budeme čakať na výsledky a závery štúdie NDS a na konci sa dozvieme, že diaľnica jednoducho nebude," konštatoval hovorca.

NDS podpísala zmluvu so zhotoviteľom štúdie 20. júla, vysúťažená cena je 700.000 eur, prostriedky pochádzajú z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. "Dúfame, že štúdia bude spracovaná v priebehu niekoľkých mesiacov, pretože existuje štúdia z roku 2014, ktorá obsahuje dáta, aj keď niektoré možno nevalidné. Máme to šťastie, že v roku 2022 Slovenská správa ciest robí dopravný prieskum intenzít, takže využijeme tieto dáta do štúdie," uviedol minulý týždeň štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť. NDS deklaruje, že ďalší postup sa bude odvíjať podľa výsledkov jej štúdie.