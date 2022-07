Ukrajina chce od MMF získať do konca roka pôžičku až 20 miliárd dolárov

Zdroj: ČTK

dnes 15:51 -

Ukrajina, ktorú 24. februára napadlo Rusko, kvôli vojne čelí v tomto roku poklesu ekonomiky o 35 až 45 percent. Jej mesačný fiškálny deficit je päť miliárd dolárov, čo predstavuje zhruba 2,5 percenta predvojnového hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Tá je závislá na zahraničnom financovaní od západných spojencov.

Ševčenko uviedol, že Kyjev už svoju žiadosť predložil MMF a teraz s ním konzultuje nové financovanie, ktoré, ako dúfa, poskytne počas dvoch alebo troch rokov až 20 miliárd dolárov. "Dúfam, že program začneme ešte tento rok," povedal.

Bolo to prvýkrát, keď Ukrajina uviedla sumu, ktorú od MMF potrebuje. Program vo výške 20 miliárd dolárov by bol po Argentíne druhou najväčšou pôžičkou od Medzinárodného menového fondu.

Šéf ukrajinskej centrálnej banky ďalej uviedol, že nový program by mal poskytnúť opatrenia, ktoré pomôžu stabilizovať ekonomiku. To by mohlo zaistiť návrat k predvojnovým podmienkam, ako je pohyblivý výmenný kurz, neobmedzovanie devízového trhu, zníženie objemu nesplácaných úverov v bankovom sektore a vyvážená fiškálna politika.

Poslednou pôžičkou MMF pre Ukrajinu bola núdzová finančná podpora 1,4 miliardy dolárov dohodnutá v marci.

Kyjev teraz samostatne rokuje so zahraničnými držiteľmi svojich štátnych dlhopisov o dvojročný odklad splátok. Ubúdajúce finančné zdroje chce podľa vyjadrenia vlády sústrediť na odrážanie útoku ruských vojsk. Ukrajinskú žiadosť o odklad splátok už podporila skupina západných vládnych veriteľov, ktorá zahŕňa Spojené štáty, Kanadu, Britániu, Francúzsko, Nemecko a Japonsko.

Ukrajinskí zákonodarcovia inštruovali ministerstvo financií, aby odklad splátok dlhopisov v hodnote okolo 20 miliárd dolárov dojednalo do 15. augusta. Začiatkom septembra by Ukrajina mala splatiť asi 1,2 miliardy dolárov. Kyjev v rámci svojho plánu chce zahraničným veriteľom ponúknuť dodatočné úrokové platby, akonáhle odklad splácania dlhopisov skončí.