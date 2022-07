Dodávky plynovodom Nord Stream 1 klesli, Nemecko hovorí o mocenskej hre

Zdroj: ČTK

Podľa webu Gazpromu prúdi do Nemecka od 09:00 SELČ za hodinu iba 14 miliónov kilowatthodín (kWh/h) plynu. Medzi 06:00 a 07:00 SELČ to ešte bolo viac ako 27 miliónov kWh/h. Rusko ale podľa agentúry DPA a týždenníka Der Spiegel možno pošle viac plynu cez Slovensko.

Plán znížiť odo dneška dodávky suroviny cez Nord Stream 1 na polovicu už zníženej hodnoty, teda na 20 percent z doterajších 40 percent kapacity potrubia, Gazprom oznámil v pondelok. Zdôvodnil to technickými problémami s turbínami, ktoré podľa neho súvisia so sankciami, ktoré Západ uvalil na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu. Na štvrtok je podľa webu Nord Streamu 1 v pláne transport plynu v objeme zhruba 14 miliónov kWh/h.

Podľa údajov prevádzkovateľa Eugas ale Gazprom na dnešok zarezervoval výrazne väčšiu prepravnú kapacitu pri plynovode Transgas, ktorým prúdi ruský plyn do Nemecka a Rakúska cez Slovensko a Ukrajinu. Cez hraničný bod Veľké Kapušany by malo prúdiť 68,6 milióna metrov kubických plynu, zatiaľ čo v utorok to bolo iba 36,8 milióna kubických metrov za deň.

Podľa agentúry DPA by také množstvo mohlo nahradiť výpadok v dodávkach plynu cez Nord Stream 1. Rezervácia dodatočnej kapacity ale ešte neznamená, že Gazprom skutočne pošle plynovodom viac plynu. Tomu, že by to tak mohlo byť, napovedá aj fakt, že prevádzkovateľ ukrajinskej časti plynovodu sa v utorok sťažoval, že Gazprom v potrubí bez varovania zvýšil tlak. Správupredtým priniesol aj nemecký týždenník Der Spiegel.

Maximálna kapacita Nord Streamu 1 je až 167 miliónov metrov kubických denne. Gazprom ale v polovici júna znížil objem dodávok na 67 miliónov metrov kubických denne, teda asi na 40 percent kapacity. Vtedy to zdôvodnil technickými problémami v súvislosti s kompresorovou turbínou, ktorú partnerská nemecká spoločnosť Siemens Energy poslala do Kanady na opravu a kvôli sankciám mala problémy s jej vrátením.

Zníženie dodávok na pätinu kapacity plynovodu spôsobí, že krajiny napojené na Nord Stream 1 nebudú schopné plniť svoje ciele pri doplňovaní zásobníkov plynu pred zimou. Štáty Európskej únie sa preto v utorok dohodli na pravidlách obmedzenia spotreby plynu pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Brusel opakovane obvinil Moskvu, že sa uchyľuje k vydieraniu za pomoci energií.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že Gazprom do Európy dodáva toľko plynu, koľko je len možné a nutné. Včasnej oprave zariadenia Nord Stream 1 podľa neho zabránili európske sankcie. "Gazprom bol a zostáva spoľahlivým garantom všetkých svojich záväzkov, ale nemôže zaručiť dodávky, pokiaľ zahraničnému zariadeniu nemohol byť kvôli európskym sankciám poskytnutý servis," povedal.

Nemecká vláda dnes uviedla, že vzala na vedomie ďalšie zníženie dodávok plynu od Gazpromu a konštatovala, že ruská firma nedodržiava zmluvné záväzky. Podľa vlády nie je problém turbínu Rusku vrátiť. "Toto je mocenská hra," povedal hovorca nemeckej vlády na tlačovej konferencii v Berlíne.

Neistá situácia s dodávkami prispieva k rastu cien zemného plynu. Cena suroviny pre európsky trh s dodaním v auguste vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku dopoludnia pridávala aj 12 percent, od začiatku týždňa tak vzrástla o viac ako tretinu a bola na ceste k najvyššiemu záveru od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Popoludní rast zmiernil na necelé percento a cena sa pohybovala nad 201 eurami za megawatthodinu.