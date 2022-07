SP mimoriadne vyplatila 13. dôchodky, dostalo ich viac ako 1,4 mil. dôchodcov

dnes 15:31 -

Sociálna poisťovňa (SP) ukončila v mimoriadnom skoršom termíne výplatu 13. dôchodkov. Dostalo ich 1.432.060 poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok, teda starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku. Na výplatu 13. dôchodkov v skoršom termíne sa vynaložilo takmer 294 miliónov eur. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Maximálna suma 13. dôchodku bola rovnaká ako vlani vo výške 300 eur a dostali ju poberatelia najnižších dôchodkov v sume 234,42 eura a menej. Najvyššie 13. dôchodky v sume 300 eur takto z SP dostalo 129.953 dôchodcov.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma 13. dôchodku podľa zákona postupne znižovala až do minimálnej sumy 50,01 eura. V tejto kategórii SP vyplatila najviac, až 1.217.044 dávok. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostali tí seniori, ktorí poberajú najvyššie dôchodky od 928,87 eura a viac. V tejto kategórii bolo 57.729 poberateľov dôchodkových dávok.

SP vyplatila 13. dôchodky seniorom v ich obvyklých výplatných termínoch od 2. do 24. júla 2022 na účet v banke, v hotovosti prostredníctvom pošty alebo hromadným príkazom do zariadení sociálnych služieb. Najčastejšie poisťovňa seniorom 13. dôchodky vyplatila na ich bankové účty – bolo ich viac ako milión. Poštou a do zariadení sociálnych služieb dávku dostalo 370.169 dôchodcov. Okrem toho do zahraničia smerovalo ďalších 27.334 skoršie vyplatených 13. dôchodkov. Seniori pritom dostali 13. dôchodky vyplatené automaticky, nemuseli o dávku osobitne žiadať.

Skoršiu výplatu 13. dôchodku v celej výške už v júli tohto roka odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR v máji. Cieľom bolo pomôcť s aktuálnymi zvýšenými finančnými nákladmi spôsobenými rastom cien. Nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 už následne nevznikne. Výška 13. dôchodku zostala nezmenená. Maximálna suma je 300 eur pre dôchodcov s najnižšími príjmami a spodnú hranicu výplaty 13. dôchodku vyrátanú podľa vzorca v závislosti od príjmu zákon stanovuje na 50 eur.