PPA predĺžila termín na podávanie projektov záchrany hlucháňa hôrneho

dnes 10:33 -

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aktualizovala výzvu na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus). Zmena sa týka predĺženia termínu na podávanie žiadostí až do 30. septembra, pričom pôvodný termín bol od 16. mája do 29. júla, informovala v stredu PPA.

Celková alokácia na výzvu je 1,5 milióna eur. Zároveň sa mení aj minimálna výška oprávnených výdavkov na 4700 eur.

Žiadosti môžu podávať obhospodarovatelia lesov (štátne, súkromné, obecné, cirkevné lesy a ďalší). V rámci tejto výzvy môžu získať financie na výchovné zásahy v lesoch na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho. Rozsah činností je uvedený v metodike vypracovanej Národným lesníckym centrom.

"Predĺženie termínu je potrebné na dostatočný čas na prípravu podkladov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vyjadrení zo strany Národného lesníckeho centra vo fáze prípravy projektu," uviedla PPA. Zníženie minimálnej výšky projektu umožní zapojiť sa aj žiadateľom s projektom do desiatich hektárov. Žiadosti vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na portáli Slovensko.sk.