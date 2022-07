Toto sú najlacnejšie a najdrahšie mestá v Európe, ktoré môžete tento rok navštíviť

Zdroj: CNBC

„Hotely zvyčajne zvyšujú svoje ceny, keď je dopyt počas rušnej letnej cestovateľskej sezóny vysoký,“ povedala Melissa Dohmen, hovorkyňa Hotels.com pre CNBC. „Ale tento rok... sa vytvára konkurenčná súťaž o izby a ceny v top destináciách.”

V apríli to bol Madrid a Kodaň, ako miesta s atraktívnymi hotelovými cenami na augustové dovolenky. Cestovná spoločnosť Expedia uviedla, že ceny hotelov v mnohých európskych mestách budú tento august lacnejšie ako pred pandémiou.

Kde sú hotely lacnejšie než v roku 2019 (priemerné ceny za noc v auguste):

Viedeň – 125 eur

Brusel – 131 eur

Budapešť – 133 eur

Berlín – 152 eur

Atény – 201 eur

Amsterdam – 227 eur

Nice – 239 eur

Dublin – 249 eur

Okrem Nice v tomto zozname chýbajú mestá v Taliansku a Francúzsku. Ceny v oboch krajinách vzrástli toto leto o 25 %, podľa webu Hotels.com, ktorý označil Saint-Tropez pozdĺž Francúzskej riviéry za jednu z najdrahších dovolenkových destinácií v Európe.







Priemerná cena hotelov za noc v Grécku je 600 eur na Mykonose a 440 na Santorini, no podľa webovej stránky Holidu zaplatíte na Iónskych ostrovoch iba 200 eur za noc a na Kréte 160 eur. Atény sú pravdepodobne ešte lacnejšie. V apríli bolo hlavné mesto Grécka označené za jednu z najlepšie hodnotených dovoleniek pre rodiny na svete podľa cestovateľskej webovej stránky The Family Vacation Guide. Podľa analýzy webovej stránky sú priemerné denné náklady pre rodinu na návštevu Amsterdamu (240 eur) dvakrát vyššie ako v Istanbule (120 eur), zatiaľ čo návšteva Štokholmu vyjde v priemere na menej ako 150 eur na deň. Naopak, Las Vegas bolo zaradené medzi najdrahšie mesto na svete pre rodinnú dovolenku, a to najmä kvôli cenám hotelových izieb, za ktoré podľa webovej stránky zaplatí zákazník v priemere 399 dolárov za noc.