Prvý film v 40-ročnej kariére Toma Cruisa, ktorý zarobil miliardu dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:30 -



“Top Gun: Maverick” sa vzniesol do neba koncom mája a už sa neobzrel späť. Najnovší film Toma Cruisa je v súčasnosti deviatym najvýnosnejším filmom všetkých čias na americkom a kanadskom trhu.

10 najlepších filmov s najvyšším ziskom v USA a Kanade

Star Wars: The Force Awakens (936,6 miliónov dolárov)

Avengers: Endgame (858,3 miliónov dolárov)

Spider-Man: No Way Home (804,7 miliónov dolárov)

Avatar (760,5 milióna dolárov)

Black Panther (700,4 miliónov dolárov)

Avengers; Infinity War (678,8 miliónov dolárov)

Titanic (659,3 miliónov dolárov)

Jurský svet (653,4 miliónov dolárov)

Top Gun: Maverick (635,5 milióna dolárov k 25. júlu 2022)

The Avengers (623,3 milióna dolárov)



‘Top Gun: Maverick’ je prvý miliardový film v kariére Toma Cruisa

Napriek trhákom, ako je franšíza „Mission: Impossible“ a „War of the Worlds“ z roku 2005, „Top Gun: Maverick“ je prvým filmom v 40-ročnej kariére Toma Cruisa, ktorý zarobil celosvetovo viac ako 1 miliardu dolárov.

Cruise, ktorý bol zástancom návratu milovníkov filmov do kín a ktorý nahral ďakovné video, ktoré sa prehrávalo pred určitými predstaveniami „Maverick“, minulý mesiac poďakoval fanúšikom „za to, že sa odvážili a umožnili nám pobaviť vás“.

Toto je 10 najlepšie zarábajúcich filmov Toma Cruisa

Top Gun: Maverick (1,28 miliardy USD k 25. júlu 2022)

Mission: Impossible – Fallout (791,6 miliónov dolárov)

Mission: Impossible – Ghost Protocol (694,7 miliónov dolárov)

Mission: Impossible – Rogue Nation (682,7 miliónov dolárov)

Vojna svetov (603,8 milióna dolárov)

Mission: Impossible II (546,3 miliónov dolárov)

Mission: Impossible (457,6 miliónov dolárov)

Posledný samuraj (454,6 miliónov dolárov)

Múmia (409,2 miliónov dolárov)

Mission: Impossible III (398,5 miliónov dolárov)



Úspech filmu Maverick prekvapil Hollywood

Podľa Jeffa Bocka, mediálneho analytika spoločnosti Exhibitor Relations Co, existuje spleť faktorov, ktoré sa v tomto púrípade spojili. Okrem žiarivých kritických recenzií a Cruisovej schopnosti pritiahnuť do kina dav, „Maverick“ zápasil s oveľa menším počtom konkurentov ako tradičný letný trhák. „Nebolo tam veľa produktov,” hovorí Bock. “Filmy, ktoré boli dobre prijaté, ktoré mali dobré ústne podanie, naozaj zostali dlhšie.” Jedinou konkurenciou, ktorej musel “Maverick” čeliť pri svojom vydaní 27. mája, bol “The Bob’s Burgers Movie”, ktorý s úlovkom 34 miliónov dolárov za posledné dva mesiace nedokázal vrátiť svoj rozpočet.

Jedna vec, vďaka ktorej výkon v kinách „Maverick“ vynikol medzi odborníkmi z odvetvia, je stabilný predaj vstupeniek v porovnaní s inými veľkými filmami. Zatiaľ čo väčšina filmových trhákov zaznamenala medzi prvým a druhým týždňom pokles predaja vstupeniek až o 60 %, „Maverick“ klesol o menej ako 30 %. „To, čo sa Top Gunu podarilo je, že si dokázal udržať publikum týždeň čo týždeň, čoho sme svedkami v ére trhákov ešte neboli,“ hovorí Bock.