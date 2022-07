dnes 15:01 -

OTS: Kaufland vždy ponúkal, ponúka a aj bude ponúkať svojim zákazníkom Kvalitu za výhodnú cenu

Kvalita produktov bola, je a bude v Kauflande na prvom mieste a nie je pravda, že by reťazec od svojich dodávateľov požadoval jej zníženie na úkor ceny.

Bratislava 26. júla (TASR/OTS) - V posledných dňoch zazneli na adresu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. vyjadrenia zo strany TAURIS GROUP, ktoré sa nezakladajú na pravde.

„Dôrazne sa ohradzujeme proti nepravdivým tvrdeniam, ktoré na našu adresu zazneli a ktoré nás spájajú s uprednostňovaním ceny pred kvalitou. Naša spoločnosť si plne uvedomuje aktuálnu náročnú situáciu na trhu a vníma zvyšovanie nákladov, energií a pohonných látok. Kvalita produktov je v Kauflande aj naďalej prvoradá a je vyslovenou nepravdou, že by sme požadovali jej zníženie. Tak isto nie je pravda, že by sme požadovali od skupiny TAURIS GROUP zníženie aktuálne dohodnutých dodávateľských cien. Akceptovali sme určité navýšenie dodávateľských cien TAURIS GROUP, ale nie v tak extrémnej miere ako ho navrhovali,“ konštatuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

K situácii s dodávkami tovaru do obchodných sietí sa v piatok, 22.07.2022, vyjadrilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Udialo sa tak bez toho, aby požiadalo o stanovisko spoločnosť Kaufland, ktorá bola v správe explicitne menovaná, a aby postupovalo nestranne.

Konanie ministerstva reťazec znepokojuje o to viac, že dlhodobá podpora slovenských dodávateľov a rozširovanie podielu slovenských výrobkov v sortimente patrí k prioritám Kauflandu. V tomto smere realizuje už niekoľko rokov viacero úspešných aktivít. S viacerými väčšími výrobcami spolupracuje napríklad v projekte Z lásky k tradícii, ktorého hlavným zmyslom je výroba slovenských výrobkov výlučne zo slovenských surovín. Kaufland v rámci svojho ďalšieho úspešného projektu Z našich regiónov podporuje aj regionálnych výrobcov. Sú to často malé rodinné firmy, pre ktoré je ťažšie dostať sa na väčší trh. Aktuálne takto Kaufland na Slovensku spolupracuje so 115 regionálnymi dodávateľmi a vo svojich predajniach ponúka vyše 600 druhov ich produktov.

V širokom sortimente produktov ponúka Kaufland v sieti 73 predajní kupujúcim všetko, čo od nákupu očakávajú, so snahou ponúknuť kvalitu za čo najvýhodnejšiu cenu pre zákazníkov.

Aj bez výrobkov skupiny TAURIS GROUP tu spotrebitelia nájdu mäsové výrobky od 16 slovenských dodávateľov, mrazené ryby a mrazené výrobky z tejto kategórie od 8 slovenských dodávateľov a lahôdkové šaláty a výrobky z rýb od 4 slovenských dodávateľov. Táto atraktívna ponuka je vysoko kvalitná a podiel mäsa pri viacerých produktoch je dokonca vyšší, než na aký boli zákazníci zvyknutí pri vybranej ponuke TAURIS GROUP. To všetko za výhodný pomer kvality a ceny.

Kaufland zároveň kladie veľký dôraz na to, aby bol serióznym a férovým partnerom pre výrobcov potravín a pravidelne zaraďuje do svojho sortimentu početné nové slovenské potravinárske výrobky. Podľa nezávislých prieskumov je spoločnosťou, ktorá už niekoľko rokov po sebe ponúka najširšie vystavenie slovenských produktov na svojich regáloch.

„Férové obchodné vzťahy so serióznymi obchodnými partnermi sú pre nás veľmi dôležité. Radi by sme na záver zdôraznili, že pre spoločnosť Kaufland ostane aj naďalej prvoradé poskytovanie čo najvýhodnejšieho pomeru ceny a kvality pre svojich zákazníkov. A aj po týchto nepodložených obvineniach bude pre nás najlepšia možná kvalita výrobkov základom spolupráce s našimi obchodnými partnermi,“ uzatvára S. Machajdík.