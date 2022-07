Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 106,50 USD/barel

dnes 8:16 -

Ceny ropy zaznamenali v utorok rast o viac než dolár a cena ropy Brent sa posunula nad 106,50 USD za barel (159 litrov). Podpísala sa pod to nervozita z ďalšieho výrazného zníženia dodávok energií do Európy, keď ruský plynárenský koncern Gazprom upozornil, že tento týždeň začne opäť redukovať dodávky plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.15 h SELČ 106,53 USD (104,07 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,38 USD. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 98,02 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 1,32 USD.

Gazprom opäť pritvrdil voči Európe, keď v pondelok (25. 7.) informoval, že od stredy zníži dodávky plynu cez plynovod Severný prúd 1 iba na približne 20 % kapacity. Ako dôvod uviedol odstávku ďalšej turbíny. Takýto vývoj skomplikuje Európe plány naplniť zásobníky na potrebnú úroveň pred nasledujúcou vykurovacou sezónou.

To by mohlo prinútiť spotrebiteľov vymeniť plyn za ropné produkty, najmä naftu. Aj toto však nesie so sebou riziká, keďže väčšinu dodávok nafty do Európy zabezpečuje opäť Rusko a očakáva sa, že ceny paliva pôjdu nahor.