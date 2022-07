Rekordné vlny horúčav trestajú ekonomiky, ktoré sa už zmietajú v inflácii

Zdroj: the conversation

Stovky miliónov ľudí sa snažili ochladzovať uprostred úmornej letnej vlny horúčav, USA aj Európa zažívala rekordne vysoké teploty. Aj keď tieto horúčavy znáša každý inak na individuálnej úrovni, významný vplyv majú aj na širšiu ekonomiku.



1. Rast dostáva úder

Výskum zistil, že extrémne horúčavy môžu priamo poškodiť ekonomický rast. Štúdia z roku 2018 napríklad zistila, že ekonomiky štátov USA majú tendenciu rásť pomalším tempom počas relatívne horúcich letných mesiacov. Údaje ukazujú, že ročný ekonomický rast klesá o 0,15 až 0,25 percentuálneho bodu na každý 1 stupeň Fahrenheita (0,56 °C), o ktorý je priemerná letná teplota v štáte nad normálom. Pracovníci v odvetviach vystavených poveternostným vplyvom, ako je napríklad stavebníctvo, pracujú menej hodín, keď je teplejšie. Vyššie letné teploty však tiež znižujú rast v mnohých odvetviach, ktoré zvyčajne zahŕňajú prácu v interiéri, vrátane maloobchodu, služieb a financií. Pracovníci sú menej produktívni, keď je vonku teplejšie.







2. Pokles úrody

Poľnohospodárstvo je zjavne najviac vystavené počasiu, plodiny predsa rastú vonku na poliach. Zatiaľ čo teploty až do 29-32 °C môžu prospieť rastu plodín, výnosy prudko klesajú, keď sa teplota ďalej zvyšuje. Niektoré plodiny môžu byť silne zasiahnuté extrémnymi horúčavami, napríklad kukurica, sója a bavlna. Tieto zníženia výnosov by mohli byť pre poľnohospodárstvo nákladné. Napríklad nedávna štúdia zistila, že ďalšie 2 stupne C globálneho otepľovania by zmazali zisky z priemerného akra (4046.856m²) poľnohospodárskej pôdy na východe USA. Výrazným príkladom toho bol kolaps úrody pšenice v Rusku v reakcii na vlnu horúčav v krajine v roku 2010, ktorá zvýšila ceny pšenice na celom svete.







3. Spotreba energie prudko stúpa

Samozrejme, keď je horúco, spotreba energie stúpa, pretože ľudia a firmy spúšťajú klimatizácie a iné chladiace zariadenia naplno. Štúdia z roku 2011 zistila , že len jeden deň navyše s teplotami nad 32 °C zvyšuje ročnú spotrebu energie v domácnostiach o 0,4 %. Najnovší výskum ukazuje, že spotreba energie sa najviac zvyšuje na miestach, kde býva teplejšie, pravdepodobne preto, že viac domácností má klimatizáciu. Toto zvýšenie spotreby elektriny v horúcich dňoch zaťažuje elektrické siete práve vtedy, keď sú na nich ľudia najviac závislí, ako to bolo vidieť v Kalifornii a Texase počas minulých vĺn horúčav. Výpadky môžu byť pre ekonomiku dosť nákladné, pretože zásoby potravín a iného tovaru sa môžu pokaziť a mnohé podniky musia buď spustiť generátory, alebo zatvoriť. Napríklad výpadky v Kalifornii v roku 2019 stáli odhadom 10 miliárd USD.







4. Dopad na vzdelanie a zárobky

Dlhodobý vplyv čoraz teplejšieho počasia dokáže ovplyvňovať schopnosť detí učiť sa, a tým aj ich budúce zárobky. Výskum ukázal, že horúce počasie počas školského roka znižuje výsledky testov. Matematické skóre sa stále viac znižuje, keď teplota stúpa nad 21 °C. Výsledky čítania sú odolnejšie voči vysokým teplotám, čo je podľa tohto výskumu v súlade s tým, ako rôzne oblasti mozgu reagujú na teplo. Jedna štúdia naznačila, že študenti v školách, ktoré nemajú klimatizáciu, sa naučia o 1 % menej za každé zvýšenie priemernej teploty v školskom roku o 1 stupeň Fahrenheita (0,56 °C). Zistilo sa tiež, že teplejšie školské roky obzvlášť postihujú menšiny, v ich školách častejšie chýba klimatizácia. Výpadky vo vzdelávaní má za následok nižšie celoživotné zárobky a poškodzuje budúci hospodársky rast. Vplyv extrémneho tepla na vývoj v skutočnosti začína ešte predtým, než sa vôbec narodíme. Výskum zistil, že dospelí, ktorí boli ako plody vystavení extrémnemu teplu, zarábajú počas svojho života menej. Každý ďalší deň s priemernou teplotou nad 90 F (32 °C) znižuje zárobok o 30 rokov neskôr o 0,1 % .







Klimatizácia môže pomôcť, do určitej miery

Klimatizácia môže niektoré z týchto účinkov kompenzovať. Štúdie napríklad zistili, že funkčná klimatizácia znamená, že menej ľudí zomiera, učenie študentov nie je ohrozené a extrémne teplo vonku počas tehotenstva plodom neublíži. Nie každý však má klimatizáciu, najmä v krajinách, ktoré majú miernejšie podnebie, no napriek tomu nedávno zažili nezvyčajne extrémne teploty. A veľa ľudí si ich nemôže dovoliť vlastniť ani prevádzkovať. Údaje z prieskumu z roku 2017 ukázali, že približne polovici domácností na severozápade USA chýba klimatizácia. A asi 42 % učební a školských tried v USA nemá klimatizáciu. Aj keď sa ukázalo, že vlny horúčav prinútia viac domácností k inštalácii klimatizácie, nedá sa to považovať za všeliek. Do roku 2100 by vyššie používanie klimatizácie mohlo celosvetovo zvýšiť spotrebu energie v domácnostiach o 83 %. Ak táto energia pochádza z fosílnych palív, mohlo by to skončiť zosilnením vĺn horúčav, ktoré v prvom rade spôsobujú vyšší dopyt. Aj v regiónoch, kde je klimatizácia všadeprítomná, si letá, ktoré sú horúcejšie ako zvyčajne, stále vyberajú najväčšiu daň na ekonomickom raste štátov.



Inými slovami, s rastúcimi teplotami budú ekonomiky naďalej trpieť.