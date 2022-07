Negatívny disponibilný príjem: Pätina britských domácností nemala v júni na pokrytie základných potrieb

Zdroj: TASR/Reuters

dnes 15:46

Úroveň dôvery medzi britskými spotrebiteľmi je rekordne nízka, pretože zápasia so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi. Mzdy nedokážu držať krok s infláciou, ktorá v júni dosiahla 40-ročné maximum 9,4 % a smeruje k dvojciferným číslam. Problémy pociťujú najmä rodiny s nízkymi príjmami.



Prieskum Asda Income Tracker ukázal, že 20 % domácností v Spojenom kráľovstve malo v júni negatívny disponibilný príjem. Priemerný výpadok predstavoval 60 libier (70,47 eura) za týždeň medzi tým, čo zarobili, a tým, čo potrebovali minúť na základné účty za potraviny, elektrinu, plyn, dopravu a splátky úrokov z hypotéky či nájomné.



Údaje od spoločnosti Asda, tretieho najväčšieho predajcu potravín v Británii, po lídrovi na trhu - Tesco a dvojke Sainsbury's, ukázali v júni rekordný medziročný pokles priemerného disponibilného príjmu domácností (po očistení od daní a odvodov) o 18 % alebo 43,95 GBP týždenne, čo zodpovedá 175,80 GBP za mesiac.



Priemernej domácnosti zostalo minulý mesiac po zaplatení základných položiek 200 GBP na týždeň. Táto suma klesala osem mesiacov v rade až dosiahla úroveň naposledy zaznamenanú v decembri 2017.

Briti v reakcii na krízu nakupujú menej, prechádzajú z bežných supermarketov do diskontov a od značkových produktov k lacnejším súkromným značkám obchodov. Obmedzujú aj nákupy paliva, pretože znižujú počet jázd autom, kupujú menej vecí so sebou, rušia streamingové služby a rušia záruky na opravy domácich spotrebičov.