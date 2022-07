Opravená infraštruktúra v Maďarsku vráti medzištátne vlaky na pôvodnú trasu

dnes 15:01 -

Od piatka (29. 7.) dôjde k opätovnému sprevádzkovaniu železničnej trate v úseku Szob - Budapešť-Nyugati. Na danom úseku vlaky nepremávali od júna tohto roka v dôsledku poškodenia infraštruktúry vplyvom prívalových dažďov a zosuvu pôdy. Dopravca MÁV-Start obnoví dopravu na danej trati približne o mesiac skôr, ako pôvodne plánoval. Opravená infraštruktúra v Maďarsku tak vráti medzištátne vlaky na pôvodnú trasu. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Od soboty (30. 7.) budú všetky medzištátne vlaky EuroCity (EC) a EuroNight (EN) na linke Hamburg/Praha/Varšava - Bratislava - Budapešť opäť premávať vo svojich pôvodných trasách a časových polohách. "Odklony vybraných vlakov cez pohraničný priechod Rajka sa rušia a taktiež sa ruší náhradná autobusová doprava v úseku Szob - Nagymaros. Všetky vlaky budú v Budapešti opätovne premávať na ŽST Budapešť-Nyugati," spresnil Kováč.

Upozornil však, že do 29. júla budú medzištátne vlaky EC a EN na linke Praha - Bratislava - Budapešť-Nyugati vedené tak ako doteraz. To znamená, že vlaky EC 270/271, 272/273, 274/275, 276/277, 278/279 a 286/287 pôjdu cez pohraničnú priechodovú stanicu Štúrovo, pričom na úseku Szob – Nagymaros je vedená náhradná autobusová doprava. V železničnej stanici (ŽST) Nagymaros je následne možný prestup na vlak do cieľovej stanice Budapešť-Nyugati. Vlaky EC 130/131, 280/281 a EN 476/477 sú vedené odklonom cez pohraničnú priechodovú stanicu Rusovce - Rajka bez obsluhy úseku Bratislava – Štúrovo so zmenenou konečnou alebo východiskovou stanicou ŽST Budapešť-Kelenföld a upravenými časovými polohami vlakov.