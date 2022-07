Nemecko pravdepodobne nedosiahne novembrový cieľ naplnenia zásobníkov plynom

dnes 14:01 -

Nemecko je na dobrej ceste a opäť plní zásobníky plynom, ale je nepravdepodobné, že by dosiahlo svoj cieľ v oblasti uskladnenia plynu do 1. novembra. Uviedol to v pondelok šéf sieťového regulátora Bundesnetzagentur Klaus Müller na Twitteri. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Podľa Müllera je v súčasnosti hlavnou úlohou naplniť do 1. septembra zásobníky na 75 % ich kapacity, pričom k 23. júlu bola dosiahnutá celkovú úroveň zásob 65,91 %.

Nemecké ministerstvo hospodárstva minulý týždeň zvýšilo svoje ciele pri vytváraní zásob na jeseň po tom, ako sa po desiatich dňoch údržby obnovila prevádzka plynovodu Nord Stream 1, no len na 40 % kapacity.

Novými cieľmi sú naplnenie zásobníkov na 75 % do 1. septembra, na 85 % do 1. októbra a na 95 % do 1. novembra, uviedlo ministerstvo hospodárstva a zároveň predstavilo opatrenia na úsporu energie vrátane zákazu vykurovania bazénov v súkromných domoch v zime.

Müller však v pondelok skonštatoval, že neverí, že je možné dosiahnuť cieľ 90 % až 95 % skladovacej kapacity do 1. novembra, informoval spravodajský portál Welt s odvolaním sa na účastníkov stretnutia o plyne, ktoré organizovala spolková krajina Bádensko-Württembersko.

Pri súčasnej úrovni dodávok Nord Stream 1 by sa zásobníky v najlepšom prípade mohli naplniť na maximálne 80 % až 85 % kapacity, dodal Welt.