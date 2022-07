Intercable chystá v Kriváni rozšírenie výroby, pribudne 82 pracovných miest

dnes 11:31 -

Spoločnosť Intercable plánuje v Kriváni, okres Detva, rozšírenie výroby automobilových komponentov o výrobky prispôsobené na využitie v elektromobiloch. Investícia za viac ako 8,5 milióna eur by mala do roku 2026 priniesť 82 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

"Pôjde o novú pokročilejšiu produktovú skupinu vysokonapäťových distribučných systémov, v ktorých budú plastové časti kombinované s medenými spojnicami," priblížilo MH zámer v zverejnenom materiáli. Spoločnosť by mohla na tento projekt získať štátnu investičnú pomoc 1,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. O návrhu ešte musí rozhodnúť vláda.

Spoločnosť Intercable je 100 % dcérskou spoločnosťou Intercable GmbH, ktorá sídli v južnom Tirolsku. V Kriváni pôsobí od roku 2018 a v súčasnosti patrí s približne 800 zamestnancami k najväčším zamestnávateľom v regióne. Pre Intercable by pridelenie investičnej pomoci bolo už druhým investičným stimulom. Sumou takmer 2,5 milióna eur bolo koncom roka 2018 podporené vybudovanie závodu.