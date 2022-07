Nemecko potrebuje urýchlene flexibilnú imigračnú politiku

dnes 12:16 -

Nemeckí lídri musia urýchlene začať zavádzať vysokoflexibilnú imigračnú politiku, aby zmiernili kritický nedostatok pracovnej sily, ktorý znižuje bohatstvo krajiny. Uviedol to pre agentúru DPA prezident nemeckej konfederácie zamestnávateľov BDA Rainer Dulger.

"Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je taký hrozivý, že budeme pravdepodobne musieť akceptovať stratu ekonomickej prosperity v nasledujúcich 10 rokoch," varoval.

Dulger odhaduje, že najväčšia európska ekonomika by potrebovala najmenej 500.000 nových kvalifikovaných pracovníkov ročne, aby si udržala silu a dynamiku. Predpovedá tiež, že nemecká pracovná sila by mohla dosiahnuť vrchol do roku 2025, keďže viac a viac ľudí z generácie tzv. baby boomers odchádza do dôchodku.

"V súčasnosti máme rekordný počet približne 45 miliónov ľudí zamestnaných v nemeckom hospodárstve. Z toho v najbližších 10 rokoch stratíme zhruba 5 miliónov ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku," pripomenul Dulger.

Správnou cestou vpred by podľa neho bolo, keby Berlín umožnil rýchlu a nekomplikovanú imigráciu tým, ktorí majú požadované zručnosti. Tento proces by sa mal presunúť online a dlhé čakacie doby na udelenie víz by sa mali zrušiť.

Dulger navrhol vytvorenie centrálnej agentúry, ktorá by mala na starosti online žiadosti o prácu od záujemcov z celého sveta a mala by ich tiež presne informovať, čo všetko potrebujú a aké dokumenty musia predložiť.

Okrem imigrácie je potrebné využiť aj domáci potenciál, zdôraznil Dulger, podľa ktorého by všetci, ktorí nezmaturovali, mali dostať druhú šancu. Domnieva sa tiež, že je potrebné urýchliť opatrenia na zosúladenie pracovného a rodinného života. Nemecko už roky zápasí s nedostatkom personálu v materských školách.

"Ak to nezvládneme, budeme sa musieť zmieriť so stratou blahobytu, pretože o 5 miliónov ľudí menej bude platiť dane a prispievať do fondov sociálneho zabezpečenia. Tieto peniaze budú chýbať," uviedol Dulger a dodal, že štát už potom už nebude mať k dispozícii toľko dostupných financií ako pred ich odchodom do dôchodku.