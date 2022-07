dnes 10:16 -

Súčasné horúčavy trápia nielen ľudí, ale aj hydinu. Uviedol to pre TASR v súvislosti s dlhotrvajúcimi vysokými teplotami Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

Extrémne horúčavy týchto dní podľa neho nútia hydinárov venovať zvýšenú starostlivosť zvieratám, pretože brojlere i nosnice, háklivé na výkyvy teplôt, potrebujú pre svoj život primerané podmienky počas celého roka. "Tie chovatelia zabezpečujú v horúčavách viacerými spôsobmi. Od nočného vetrania priestorov cez klasické ochladzovanie striech hál s kurčatami vodou až po maximálne využívanie klimatizácie v nových, moderných halách," priblížil.

Upozornil, že klimatizácia pre chovateľov hydiny však znamená vyše 20-percentný rast spotreby elektrickej energie. "Aj tak sa nedarí vždy dosiahnuť optimálnu teplotu, ktorá by mala byť v halách so zvieratami na úrovni okolo 20 stupňov Celzia. To má vplyv na ich celkovú úžitkovosť," poznamenal.

"Chovatelia evidujú zvýšený úhyn a nižšie denné prírastky, v prípade nosníc zaznamenávajú hydinári pokles znáškovosti. Zatiaľ čo v bežných podmienkach dodávajú chovatelia na spracovanie napríklad kurčatá vo váhe približne 2,3 kilogramu, teraz je to len 2,1 kilogramu. Pri morkách klesá váha z priemerných 10 kilogramov na 8,5 kilogramu a pri moriakoch z 18 na 15 kilogramov," spresnil.

Urban dodal, že približne o 15 % je pre horúčavy nižšia aj znáškovosť nosníc vo veľkochovoch. "Slovenskí hydinári však aj v týchto sťažených podmienkach v podobe zvýšených nákladov a zníženej úžitkovosti vyvíjajú maximálne úsilie pre to, aby na trh plynule dodávali kvalitné a zdravotne nezávadné hydinové mäso a vajcia," uzavrel tlačový tajomník ÚHS.