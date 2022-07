Sisme v Malom Krtíši rozšíri výrobu motorov pre kompresory, zamestná 24 ľudí

dnes 9:31 -

Talianska spoločnosť Sisme Slovakia plánuje v Malom Krtíši investovať 1,5 milióna eur a rozšíriť stávajúcu výrobu elektromotorov do chladiacich kompresorov. Do konca roka 2024 by spoločnosť mala vytvoriť 24 nových pracovných miest a od štátu môže dostať investičný stimul 300.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.

Sisme Slovakia je dcérskou spoločnosťou talianskej spoločnosti Societá Italiana Statori E Motori Elettrici. Závod Sisme sa nachádza v Olgiate Comasco v provincii Como v severnom Taliansku a špecializuje sa na výrobu motorov do sušičiek, nápojových automatov, ohrievačov, kompresorov a priemyselných klimatizácií. V súčasnosti pracuje v tomto talianskom závode približne 300 zamestnancov. Závod Sisme Slovakia v Malom Krtíši spustil výrobu v roku 2009. V súčasnosti zamestnáva okolo 180 ľudí.