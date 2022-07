Ako odhaliť, že s ponúkanou investíciou nie je niečo v poriadku

Zdroj: Swiss Life Select

Foto: getty images

dnes 18:51 -

„Ponuka investičných produktov je nesmierne široká. Bežný klient sa v nich nemá šancu zorientovať. Pri výbere sa však stačí pridržiavať niekoľkých zásad, ktoré poslúžia ako kompas v mori ponúk,“ hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Zabudnite na vysoký výnos s nulovým rizikom. Čokoľvek, čo ponúka výnos vyšší ako je úrok na termínovanom účte, je spojené s pravdepodobnosťou, že môže byť aj záporný. Čím vyšší rozdiel ponuky od banky, tým vyššia pravdepodobnosť neúspechu.

Stačí si položiť otázku: Ak banky chcú za hypotéku úrok tri percentá, prečo si firma, ktorá ponúka extra výhodné zhodnotenie vkladu, radšej nepožičia od nej a vyšlo by ju to lacnejšie? Odpoveď je zrejmá: banka by jej projekt vyhodnotila za veľmi rizikový a úver naň by neposkytla. Myslíte si, že by banka s oddelením analytikov a právnikov považovala niečo za rizikové (a nechcela na tom zarobiť), pričom v skutočnosti by to nenieslo žiadne riziko?

Pri lákavých ponukách buďte obozretní

Jedinečné a neopakovateľné príležitosti špeciálnych ponúk, ktoré v spoločnostiach dohliadaných Národnou bankou Slovenska nenájdete, neveštia úspešné rozhodnutie. Dohľad to nie je iba množstvo formulárov, ale aj možnosť sťažovať sa, že formuláre neboli vyplnené.

Kto chce mať kvalitný liek, mal by ísť do lekárne a nekupovať ho na rohu ulice. Lekáreň spĺňa množstvo nariadení a preto sa na ňou ponúkané lieky dá spoľahnúť. Nehovoriac o tom, že oficiálny liek taktiež spĺňa prísne kritériá. To je regulácia. Kupovať neregulovaný produkt či službu sa nemusí vyplatiť. Bude to síce lacné, ale v prípade problémov to vyjde poriadne draho.





Reklám na investovanie je v poslednom čase neúrekom. Ak však nejakú vidíte výlučne na internete a ani nepoznáte názov propagovanej značky, mali by ste sa mať na pozore. Propagovať môže dnes skutočne hocikto a hocičo, ale v bežných médiách sa dlhodobo objavujú naozaj iba etablované značky.

Bežné investičné produkty sú transparentné, čo sa nedá povedať o tých pochybných. Sú dostupné informácie o ich zložení, nákladoch, bankových účtoch i predajných miestach. Nie je totiž dôvod niečo zatajovať. Ak predajca niečo zahmlieva, nevie či odmieta vysvetliť, je lepšie dať od neho ruky preč.

Oplatí sa zaujímať sa o detaily

Legislatíva je oblasť, o ktorú sa klient začne zaujímať iba v prípade vzniku problémov. Dôležité je preto sa vopred oboznámiť, akými zákonmi a akej krajiny sa daný produkt riadi. Zahraničné produkty sa riadia zahraničnou legislatívou, s čím by mal slovenský klient počítať. Týka sa to aj spôsobu zdaňovania výnosov z investície. Daň môže zo sprvu zaujímavej investície spraviť nezaujímavú záležitosť.

Zaujímajte sa o podmienky likvidity, teda dostupnosti peňazí. Pri štandardných investičných nástrojov trvá najviac pár dní. Špecifické stratégie môžu mať likviditu dlhšiu (V súčasnosti napríklad investície do ruských cenných papierov. Opäť sa tak ukázalo, že dostatočná diverzifikácia je pri investovaní nevyhnutnosťou.)

Štandardné investičné nástroje dostupné širokej verejnosti nie sú bez rizika, ale nenesú napríklad vysoké reputačné riziko. Toto riziko sa dá eliminovať práve dodržiavaním regulačných opatrení, ktoré vyžaduje legislatíva.

Národná banka Slovenska pravidelne informuje o spoločnostiach, ktoré neoprávnene podnikajú na kapitálovom trhu. Ak je ponuka príliš lákavá, určite sa oplatí pozrieť si názvy spoločností zo zoznamu na stránke národnej banky. Ak ju tam nájdete, ponúkaný produkt radšej ignorujte.

Vysoký výnos s nulovou likviditou neexistuje

„Rizík pri investovaní je množstvo a vynechanie či minimalizovanie aspoň niekoľkých z nich, je určite v prospech klienta. Snaha o obídenie vyžadovanej ochrany s veľkou pravdepodobnosťou skončí spoznaním dovtedy nepoznaného rizika," uzatvára Pavel Škriniar.