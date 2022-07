P. Kremský vyzval ministra R. Sulíka na "rozumnú" podporu elektromobility

dnes 16:01 -

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady (NR) SR Peter Kremský (OĽANO) vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby nepremrhal peniaze a dotácie na podporu elektromobility využil rozumne. Rezort hospodárstva by sa mal podľa Kremského zamerať na taxikárov, rozvozcov jedla a kuriérske spoločnosti, ale aj na nákup elektroautobusov a rozširovanie nabíjacích staníc mimo Bratislavy. Vo štvrtok o tom informovalo hnutie OĽANO.

Kremský výzvou reagoval na informácie o zámere Ministerstva hospodárstva (MH) SR použiť časť nevyčerpaných eurofondov na dotácie elektromobilov a plug-in hybridov. "Určite je to dobrá správa. Minister Sulík by sa už mal konečne prestať sústreďovať len na vodík a sledovať európske trendy. Kľúčové však bude, ako sa tieto financie využijú," uviedol Kremský. "Ak sa to skončí najmä pri dotáciách na súkromné autá za zhruba 50.000 eur, bude to ďalšia premrhaná príležitosť. Rozdávať európske peniaze bohatým, ktorí si kupujú tretie a štvrté drahé auto do rodiny, je nezodpovedné," dodal.

Rozumným riešením je podľa šéfa hospodárskeho výboru zamerať sa na podporu dodávkových automobilov a vozidiel na dopravu osôb a tovarov, ktoré jazdia väčšinou v mestách a ich okolí a denne najazdia okolo 300 kilometrov. Ide najmä o kuriérov, rozvoz jedál a iných výrobkov, taxikárov, servisných mechanikov, vozidlá pošty či mestských a verejných organizácií.

Títo podnikatelia podľa Kremského často používajú staré autá s naftovým motorom, ktoré vytvoria veľkú časť emisií plynov a pevných častíc v mestách. Dôležitá je tiež podpora mestských a súkromných dopravcov pri nákupe elektrických autobusov a minibusov.

"Sústredenie pomoci do týchto oblastí zabezpečí, že podporené vozidlá budú naplno vyťažené, využijú noc na nabíjanie v depách a garážach, pričom ich dojazd postačuje na mestskú a prímestskú prevádzku. To zníži emisie v husto obývaných zónach a potrebu fosílnych palív, ktoré sa na Slovensko dovážajú najmä z Ruska," očakáva Kremský.

Ďalšou oblasťou, kde by mala podpora smerovať, je podľa neho rozširovanie siete nabíjacích staníc, ktorých je nedostatok najmä v menších mestách na strednom a východnom Slovensku. To bráni rozvoju elektromobility, ale aj cestovného ruchu v lokalitách, kde za nabíjačkou treba cestovať aj 50 a viac kilometrov. "Dôležité je podporovať najmä inštalovanie rýchlonabíjacích staníc, ktoré obslúžia viac zákazníkov," myslí si predseda hospodárskeho výboru.