Nečakané zvýšenie úrokových sadzieb o 50 bázických bodov: Žiadna z centrálnych bánk na tom nie je horšie ako ECB

Zdroj: CNBC;TASR/Reuters;AP

Foto: TASR/AP.

včera 15:16 -

Okrem toho ECB zvýšila sadzbu na svojich týždenných a denných hotovostných aukciách o 50 bázických bodov, a to na 0,50 % a 0,75 %. A naznačila, že tento rok pravdepodobne príde ďalšie zvýšenie jej troch sadzieb.



"Na nadchádzajúcich zasadnutiach Rady guvernérov bude vhodná ďalšia normalizácia úrokových sadzieb," uviedla ECB.

Európska centrálna banka vo štvrtok predstavila tiež nový nástroj na boj proti kríze, ktorý má udržať náklady na pôžičky zadlžených členov eurozóny, ako je Taliansko, pod kontrolou.

Nástroj s názvom Transmission Protection Instrument (TPI) jej umožní nakupovať dlhopisy, keď uvidí známky tzv. fragmentácie, teda neopodstatnených rozdielov v nákladoch na pôžičky medzi 19 krajinami eurozóny.

Rozsah nákupov TPI bude závisieť od závažnosti rizík, pričom tieto nákupy nebudú ex ante obmedzené, dodala ECB.

Centrálna banka eurozóny až dodnes nezvýšila sadzby 11 rokov a jej depozitná sadzba bola od roku 2014 záporná.

Tento krok vyvoláva nové otázky o tom, či zdražovanie úverov uvrhne veľké ekonomiky do recesie za cenu uvoľnenia cien pre ľudí, ktorí míňajú viac na potraviny, palivo a ďalšie položky.



Očakáva sa, že po zvýšení úrokov ECB o pol percentuálneho bodu bude v septembri nasledovať ďalšie zvýšenie, možno tiež o pol bodu. Prezidentka banky Christine Lagardová minulý mesiac naznačila zvýšenie o štvrť percentuálneho bodu.



ECB prichádza so zvyšovaním úrokových sadzieb neskôr ako iné veľké centrálne banky. Inflácia v eurozóne je však vyššia a udrží sa nad 2 % cieľom ECB dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. Prispieva k tomu vojna na Ukrajine a závislosť Európy od ruskej ropy a zemného plynu. Predpovede recesie na koniec tohto a budúceho roka pribúdajú, keďže prudko rastúce účty za elektrinu, palivo a plyn zasiahli podniky a kúpnu silu ľudí.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová po oznámení rozhodnutia opísala opodstatnenie väčšieho zvýšenia a povedala: “Inflácia je naďalej nežiaduco vysoká a očakáva sa, že nejaký čas zostane nad naším cieľom. Najnovšie údaje naznačujú spomalenie rastu, zahmlenie výhľad na druhú polovicu roku 2022 a neskôr.“

Seema Shah, hlavná stratégka spoločnosti Principal Global Investors, uviedla, že ECB nesprísňuje svoju politiku na pozadí silného ekonomického rastu „a určite nie sprevádzaná oslavnými úsmevmi“.

„ECB kráča do drasticky spomaľujúcej ekonomiky, čelí vážnemu stagflačnému šoku keď je inflácia vysoká a rast nízky, šoku, ktorý je úplne mimo jej kontroly, a zároveň čelí talianskej politickej kríze, ktorá predstavuje ťažkú ​​dilemu suverénneho rizika,“ povedala s tým, že „neexistuje žiadna iná centrálna banka na rozvinutom trhu v horšom postavení ako ECB.”

Carsten Brzeski, globálny šéf makroekonomických opatrení v ING Germany, povedal: „Po prvý raz od roku 2011 banka zvýšila úrokové sadzby a urobila to s veľkým rozruchom. Zvýšenie sadzieb o 50 bázických bodov a zmiernenie budúcich usmernení ukazuje, že ECB si myslí, že okno pre sériu zvyšovania sadzieb sa rýchlo zatvára.“

Prudký rast inflácie

Prvé čítanie inflácie v júni ukázalo rekordnú úroveň 8,6 %. Niektorí investori sú však voči krokom ECB skeptickí, keďže predpovedajú recesiu koncom tohto roka. Ešte v júni prognózy ECB poukazovali na mieru inflácie 6,8 % za celý tento rok a 3,5 % v roku 2023. Pokiaľ ide o rast, centrálna banka odhaduje mieru HDP na tento a budúci rok na úrovni 2,1 %.

Jednou z najväčších neistôt v budúcnosti je, či Rusko úplne obmedzí dodávky zemného plynu do Európy. Moskva bola obvinená z zbrojenia fosílnych palív, keď EÚ uvalila na Kremeľ tvrdé sankcie za jeho nevyprovokovaný útok na Ukrajine. Toky zemného plynu klesli od júna približne o 60 % a kritický plynovod Nord Stream 1 po údržbe vo štvrtok obnovil dodávky – aj keď so zníženou kapacitou .

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal, že úplné prerušenie dodávok z Moskvy by mohlo tento rok priviesť eurozónu do recesie, aj keď to momentálne nie je základný scenár EÚ.

Lagardeová vo štvrtok uviedla, že “predlžovanie vojny na Ukrajine zostáva zdrojom značného rizika poklesu rastu, najmä ak by dodávky energie z Ruska boli prerušené do takej miery, že by to viedlo k prídelovým opatreniam pre firmy a domácnosti”.

Európska komisia, výkonná zložka EÚ, v stredu navrhla, aby krajiny EÚ do marca znížili spotrebu plynu aspoň o 15 %, aby sa túto zimu mohli lepšie vyrovnať s menšími dodávkami z Ruska.

Nástroj proti fragmentácii

Medzitým vo štvrtok investori pozorne sledovali podrobnosti týkajúce sa nového nástroja ECB proti fragmentácii, ktorý je zameraný na podporu krajín s vysokými dlhmi a vysokými nákladmi na pôžičky, ako je Taliansko.

Centrálna banka nazvala tento nový nástroj TPI (Transmission Protection Instrument). Môže sa aktivovať, aby čelil „neoprávnenej, neusporiadanej dynamike trhu, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v celej eurozóne,“ uvádza sa v správe. „Rozsah nákupov TPI závisí od závažnosti rizík, ktorým čelia politiky,” dodala ECB. Podrobnosti zverejnené neskôr vo štvrtok ukázali, že tento nástroj by sa dal použiť tam, kde krajiny zažívajú prudko rastúce náklady na pôžičky, ktoré neboli považované za ich chybu. Hlavnou podmienkou bolo, že sa budú držať „zdravej a udržateľnej fiškálnej a makroekonomickej politiky“.

To sa stáva obzvlášť dôležitým v kontexte talianskej politiky, kde sa teraz očakáva, že predčasné voľby sa budú konať na jeseň po tom, ako premiér Mario Draghi vo štvrtok odstúpil z funkcie. Dôveryhodná vláda, ktorá sa bude držať cieľov dohodnutých s Európskou komisiou, bude rozhodujúca, ak bude mať prospech z nového nástroja.

ECB tiež uviedla, že nákupy sa zamerajú na aktíva verejného sektora so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 10 rokov. „V prípade potreby by sa mohli zvážiť nákupy cenných papierov súkromného sektora,” dodal. „Nákupy by boli ukončené buď na základe trvalého zlepšenia prenosu, alebo na základe hodnotenia, že pretrvávajúce napätie je spôsobené základmi krajiny.”