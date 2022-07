American Airlines sa v 2. štvrťroku 2022 vrátili k zisku

dnes 14:48 -

American Airlines sa v 2. štvrťroku 2022 dostali z červených čísiel a vykázali zisk po vlaňajšej strate vďaka rekordným tržbám. A očakávajú, že zostanú ziskové aj v 3. štvrťroku 2022. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Najväčšie aerolínie v USA zaznamenali za tri mesiace do konca júna 2022 zisk 476 miliónov USD (466,71 milióna eur) alebo 68 centov na akciu po strate 19 miliónov USD alebo 3 centy/akcia v rovnakom období minulého roka.

Upravený zisk na bol na úrovni 76 centov na akciu po vlaňajšej strate 1,69 USD/akcia.

Tržby v 2. štvrťroku dosiahli 13,4 miliardy USD. To bolo o 12,2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, a to a to aj napriek tomu, že kapacita ich lietadiel bola o 8,5 % nižšia.

Prispeli k tomu najmä tržby dovolenkových cestovateľov, uviedol generálny riaditeľ Robert Isomom, podľa ktorého sa však zvýšil už aj dopyt po služobných cestách, aj keď menej.

Rezervácie leteniek do a zo zahraničia sa počas 2. štvrťroka zlepšili a očakáva sa, že budú naďalej stúpať, keďže vláda v USA upustila od požiadavky na negatívny test na ochorenie COVID-19 pre ľudí letiacich do Spojených štátov.

Letecké spoločnosti však toto leto zápasia s meškaním a rušením letov pre nedostatok personálu.

Spoločnosť so sídlom vo Fort Worth v Texase očakáva zisk aj za 3. štvrťrok na základe dopytu po cestovaní a prognózy cien palív. Uviedla, že príjmy budú o 10 % až 12 % vyššie ako v rovnakom období 2019, aj keď kapacita prepravy cestujúcich bude nižšia o 8 % až 10 %.