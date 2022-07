Hlas-SD víta návrh EK na zníženie spotreby plynu, vníma však aj otvorené otázky

dnes 10:31 -

Mimoparlamentný Hlas-SD podporuje každú príležitosť na úspory energie a víta návrh Európskej komisie (EK) na zníženie spotreby plynu. Vníma však aj otvorené otázky, napríklad možné sankcie za nedodržiavanie úspor či otázku riešenia problému, keď je veľká časť tepelného hospodárstva postavená na plyne a nemá alternatívu. Navrhovať zníženie spotreby považuje za krátkodobé opatrenie, pretože plyn z Ruska podľa jej slov aktuálne nie je možné fyzicky nahradiť. Stanovisko strany TASR poskytla jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

"EK musí jasne určiť aj to, čo si predstavuje pod solidaritou štátov počas krízovej situácie, aby sa neopakoval začiatok koronakrízy a neotriaslo to dôverou obyvateľov v Európskej únii. Je chybou, že EK neukázala dlhodobý jasný plán a energetickú víziu, ako sa môžeme v EÚ čo najskôr zbaviť závislosti na ruskom plyne," poznamenal Hlas-SD. Podotkol, že stále nevieme, ako má vyzerať rozšírenie a vybudovanie nových kapacít a trás, pričom to bude stáť stovky miliárd eur a trvať aj päť rokov.

Podčiarkol, že Slovensko sa musí s plnou vážnosťou pripraviť aj na čierne scenáre. "Plnú zodpovednosť nesie vláda SR. Je povinná čo najskôr ukázať, ako chce zabrániť kolapsu ekonomiky a pokryť potreby obyvateľov a štátu v situácii, keď máme 85-percentnú závislosť od ruského plynu," uviedla strana. Súčasnú vládu označila za neschopnú a kritizuje pomery v nej. Podľa Hlasu-SD sa kabinet zaoberá len vnútornými hádkami a aktuálne ani nie je jasné, kto bude v septembri ministrom hospodárstva. Neschopnosť kabinetu sa podľa strany prejavuje aj v ďalších oblastiach zasiahnutých krízou, napríklad v pôdohospodárstve.

EK navrhuje koordinované zníženie spotreby plynu v Európe počas zimy o 15 percent a urýchli prácu na diverzifikácii dovozu energií. Dôvodom je riziko ďalšieho obmedzenia dodávok z Ruska, ktoré využíva export plynu ako zbraň. Prijatie preventívnych opatrení teraz môže znížiť riziko ohrozujúce Európu aj náklady v prípade ďalšieho alebo úplného výpadku dodávok ruského plynu a zvýši energetickú bezpečnosť Európy, uviedla EK.