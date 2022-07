Ako správy ovplyvňujú očakávania ľudí a poháňajú ekonomické zmeny

Zdroj: the conversation

Nedávny výskum ukazuje, že niečo podobné sa v podstate deje aj v širšom ekonomickom meradle, keď sa objavia novinky o budúcich technológiách. Očakávania technologického pokroku sú spojené s vyšším bohatstvom v budúcnosti. Keď vidíme na obzore nové technológie, ako sú mobilné siete 5G alebo doručovacie drony, začíname si uvedomovať, ako by mohli podstatne zmeniť náš každodenný život, rovnako ako to v minulosti dokázal internet a smartfóny.



Podobne ako v prípade budúceho zvýšenia miezd, toto povzbudzuje ľudí, aby míňali práve teraz, čím sa zvyšuje HDP ešte predtým, ako bude nová technológia skutočne dostupná. V podobnom duchu pôsobia aj novinové titulky o úrokových sadzbách, tiež dokážu ovplyvniť budúcnosť ekonomiky.



Takmer denne čítame a dozvedáme sa o technologických pokrokoch, ktoré nám dávajú nádej na vyššie budúce bohatstvo a lepšiu kvalitu života. Môže to byť nový typ telefónu, lepšie nástroje pre on-line konferencie alebo dokonca o vývoj technológií, ktoré menia život, ako sú mRNA vakcíny alebo autonómne elektrické vozidlá. Nemusíme však čakať, kým budú tieto nové technológie dostupné, aby začali ovplyvňovať naše životy. Naše správanie sa mení dokonca len v očakávaní budúcich technologických pokrokov, pretože vďaka nim môžeme predvídať lepšiu budúcnosť. Výskum ukazuje, že v tomto očakávaní viac míňame v súčasnosti.



Ekonómovia študujú tieto druhy zmien správania v reakcii na správy už viac ako 100 rokov a prichádzajú s rôznymi teóriami o vplyve na hlavné ekonomické ukazovatele, ako je HDP. Nástroje a údaje potrebné na meranie týchto ekonomických dopadov sú však stále dostupnejšie a presnejšie.



Aktuálny výskum Carletonskej univerzity a Federálnej rezervnej banky v Richmonde využíva nové štatistické techniky, metódy a zdroje údajov, aby ukázal, že správy o budúcom technologickom pokroku neustále spúšťajú silný rozmach v ekonomike. Pri pohľade na takmer 40-ročné údaje z USA vedci zistili, že správy o budúcich technológiách môžu v priemere predstavovať až 50 % vtedajších výkyvov HDP. Je to v súlade s existujúcimi zisteniami, že očakávané šoky alebo zmeny v ekonomike – tie, ktoré sa očakávajú na základe skorších správ alebo oznámení – s väčšou pravdepodobnosťou spôsobia výkyvy v hospodárskom cykle ako neočakávané šoky v produktivite.







Je pravda, že stále potrebujeme lepšie pochopiť mnohé dimenzie, ktoré vedú k úpravám očakávaní vo svetle správ, ako aj vplyvu na ekonomiku, a preto je príliš skoro na to, aby sme dokázali pomenovať všetky ekonomické sily, ktoré sú v hre napríklad počas recesie COVID-19. Ale výskum naznačuje, že pozitívne správy o technológiách mohli stlmiť vážnu recesiu COVID-19 a čiastočne podnietiť počiatočné oživenie ekonomiky po pandémii. Technologický vývoj, o ktorom sme v tom čase počuli, siahal od vývoja mRNA vakcín až po efektívnosť získanú vďaka videokonferenciám a on-line softvéru na spoluprácu pri práci na diaľku.



Zistenie, že naše očakávania o budúcich technológiách sú dôležitým faktorom, ktorý poháňa rast a recesiu, by sa dalo aplikovať aj na iné druhy nových informácií. Koniec koncov, nie sú to len správy o budúcich technológiách, ktoré ovplyvňujú obchodné cykly, dnes sú to aj ceny komodít, rozhodnutia centrálnej banky o sadzbách a inflačný vývoj. Okrem nich sú to aj mnohé iné novinky, ktoré formujú naše očakávania do budúcnosti. Premýšľanie o týchto otázkach ovplyvňuje naše každodenné ekonomické rozhodnutia, čo má dôležitý vplyv na celkovú ekonomiku.



Keď centrálne banky oznámia svoj zámer zvýšiť úrokové sadzby, ako to nedávno naznačila Európska centrálna banka v júli, retailové banky sa začínajú pripravovať na zvýšenie úrokových sadzieb na hypotéky a pôžičky, ako aj úspory. Keď sa teda majitelia nehnuteľností s hypotékami dozvedia správy o pravdepodobnom budúcom zvýšení sadzieb, často okamžite začnú uvažovať o prechode na nižšiu fixnú sadzbu s dlhšou splatnosťou. Môžu tiež začať presúvať svoje peniaze z akciového trhu do sporiacich produktov, ktoré sú priamo spojené s rastúcimi úrokovými sadzbami.



Centrálne banky predpokladajú, že vyššie sadzby vyvolajú zníženie dopytu po tovaroch a službách, keďže ľudia budú viac šetriť a platiť viac za hypotéky a pôžičky. Vedia, že by to mohlo znížiť budúcu infláciu, čo je kľúčový cieľ v súčasnom ekonomickom prostredí. Správy o budúcich zmenách úrokových sadzieb tak ovplyvňujú nielen súčasnú ekonomiku, ale spúšťajú aj zmeny v očakávaniach ľudí a ovplyvňujú tak budúcu ekonomiku.