Keď už nepomôže ani rozdávanie peňazí

Hodnotenia hotovostných programov zistili, že môžu fungovať ako ekonomický stimul v jednom z najchudobnejších regiónov Kene, pomôcť terapeutickému programu znížiť kriminalitu v Libérii, znížiť bezdomovectvo vo Vancouveri, bojovať proti hladu v oblastiach s potravinovou krízou či potlačiť detskú chudobu v USA. V ostatnom čase sa ale objavujú aj také štúdie, ktoré poukazujú na niečo celkom odlišné.

Tím vedcov z Michiganskej univerzity a OpenResearch, laboratória, ktoré prevádzkuje samostatnú dlhodobú hotovostnú štúdiu, analyzoval dve rôzne kolá peňažných grantov v hodnote 1 000 dolárov od charitatívnej organizácie GiveDirectly, ktorá tieto peniaze rozdelila americkým domácnostiam v máji 2020 a znova v októbri toho istého roku. Peniaze boli rozdávané ľuďom s nízkymi príjmami. Po prieskume príjemcov dávok, ako aj kontrolnej skupiny neprijímateľov, výskumníci nezistili žiadne rozdiely medzi týmito dvoma skupinami v žiadnom z piatich výsledkov, o ktoré sa zaujímali: materiálna núdza, problémy v oblasti duševného zdravia, partnerský konflikt, problémy so správaním detí a rodičovské problémy.



V štúdii týkajúcej sa platieb v máji 2020 našli určité zníženie materiálnych ťažkostí konkrétne medzi domácnosťami s veľmi nízkymi príjmami a slabé dôkazy o zlepšení duševného zdravia. Ale v októbri už ani to. Dokonca ani v podskupinách sa nezistili žiadne významné účinky.



Tretia štúdia pochádza od iného tímu (Harvard a University of Exeter) a má trochu odlišný charakter. Práca analyzovala program platieb v hotovosti, kde 1 374 príjemcov dostalo 500 dolárov, 699 príjemcov dostalo 2 000 dolárov a kontrolná skupina nedostala nič. Stredná domácnosť, ktorá dostávala peniaze, zarábala 1 028 dolárov mesačne alebo 12 336 dolárov ročne, čo je pod hranicou chudoby pre jednu osobu. Rovnako ako v dokumentoch výskumníkov z Michiganu, finančné prostriedky boli vyplatené krátko po začiatku pandémie, ale v tomto prípade sa prevody uskutočnili postupne: od júla 2020 do mája 2021.



Tím z Harvardu/Exeteru dospel k rovnakému záveru ako tím z Michiganu: autori nenašli „žiaden dôkaz, že by hotovosť mala v akomkoľvek časovom bode pozitívny vplyv na naše vopred špecifikované výsledky prieskumu“. V závere píšu, že „hotovosť nepriniesla nič pozitívne“.



Ale prečo finančná podpora neviedla k tomu, že prijímatelia vykázali väčšiu finančnú istotu, lepšie duševné zdravie, dokonca boli šťastnejší ?







Tím Harvard/Exeter uvádza zaujímavý dôvod: získanie peňazí príjemcom pripomenulo, že sú chudobní, bez toho, aby urobili veľa pre zmenu tohto dlhodobého stavu, čo následne viedlo k horšiemu psychickému zdraviu a nižšiemu šťastiu medzi príjemcami. Príjemcovia uviedli, že viac premýšľali o peniazoch, uviedli viac finančných potrieb vo svojom živote a pravdepodobnejšie povedali, že mali stres z toho, keď sa im minú peniaze, ako ľudia, ktorí peniaze nedostali. Poukazuje to na to, ako šeky zvyšujú „výraznosť“ finančných potrieb ľudí, čo im následne spôsobovalo úzkosť.



Oba tímy vedcov uvádzajú, že príjemcovia aj členovia kontrolnej skupiny odmietli dokončiť následné prieskumy, čo mohlo spôsobiť, že tí, ktorí prieskumy nedokončili, sa systematicky líšili od tých, ktorí áno. Ide o rovnaký druh problému, ako keď americké volebné prieskumy v rokoch 2016 a 2020 boli úplne mimo.



Vo všetkých troch štúdiách dostali príjemcovia stimulačné šeky v hodnote 1 200 USD na dospelého a 500 USD na dieťa len pár mesiacov predtým, než počas covidu začala americká vláda s rozdávaním peňazí. Niektorí z príjemcov v štúdii Harvard/Exeter dostali aj šeky z decembra 2020 v hodnote 600 USD a šeky z marca 2021 v hodnote 1 400 USD. Mnohí príjemcovia vo všetkých troch štúdiách pravdepodobne profitovali z výrazne zvýšených platieb poistenia v nezamestnanosti. Príjemcovia mali stredný príjem oveľa nižší ako bežná populácia, najmä vďaka novému programu pomoci v nezamestnanosti počas pandémie, vďaka čomu je program vysoko progresívny.



Zdá sa pravdepodobné, že ďalšia jednorazová platba sa nezarezonovala rovnakým spôsobom uprostred oveľa väčších federálnych zásahov. A navyše, USA sú bohatá krajina. Iróniou osudu bolo, vzhľadom na podmienky, nezvyčajne prosperujúce miesto pre ľudí s nízkymi príjmami v roku 2020. Ak chcete porovnať prevody hotovosti od GiveDirectly v USA s tými v extrémne chudobných dedinách v subsaharskej Afrike, bol by to obrovský rozdiel v hospodárskych výsledkoch a j vo výsledkoch.



Autori z Harvardu/Exeter poznamenávajú, že šeky v hodnote 2 000 dolárov, ktoré skúmali, predstavovali asi 16 percent ročného príjmu domácnosti typického príjemcu. Naproti tomu výskum z roku 2016, v ktorom sa študuje program GiveDirectly v Keni, zahŕňal prevod rovnajúci sa približne dvojročnej spotrebe domácností. Šek v hodnote 200 percent vášho ročného príjmu je samozrejme veľmi odlišný od šeku v hodnote 16 percent.







Hotovostné programy boli vždy predmetom štúdií. V roku 2016 think tank Overseas Development Institute (ODI) so sídlom v Spojenom kráľovstve sa pustil do prieskumu dôkazov o hotovostných programoch, ktorý sa zaoberal až 165 rôznymi štúdiami. To bolo pred šiestimi rokmi a dôkazová základňa sa odvtedy len rozrástla s obrovským počtom pilotných projektov základného garantovaného príjmu na celom svete, ako aj jednorazových hotovostných programov.



Z rozsiahlosti dôkazovej základne o hotovosti sa dá vyvodiť niekoľko záverov. Jedným z nich je, že niekoľko nových štúdií by nemalo výrazne zmeniť doterajšie názory na túto tému. Po druhé, stojí za to položiť si otázku, či výskumná komunita zameriava zdroje na najdôležitejšie zostávajúce otázky o hotovosti. Správa ODI dospela k záveru, že hotovosť má v priemere množstvo priaznivých účinkov na znižovanie chudoby, budovanie majetku a zlepšovanie zdravia. V bohatých krajinách s rozsiahlymi bezpečnostnými sieťami môže dochádzať k poklesu dopadov, celkovo sú však dôkazy o tom, že rozdávanie peňazí ľuďom znižuje depriváciu, silné.



Zostáva ale množstvo nezodpovedaných otázok o hotovosti, ktoré nemajú za sebou toľko dôkazov. Darí sa ľuďom napríklad lepšie (v akomkoľvek počte metrík), ak dostanú veľkú paušálnu sumu alebo ak dostanú menšie mesačné platby? Záleží na spôsobe platby (šek, mobilná aplikácia, predplatená debetná karta)? Záleží na znalosti o tom, odkiaľ peniaze pochádzajú, či už od vlády, charity alebo iného? Aké sú makroekonomické efekty veľkého hotovostného programu? Poznám iba jednu veľkú randomizovanú štúdiu týkajúcu sa poslednej otázky, ale je to veľmi dôležité a niečo, čo bežné náhodné štúdie nedokážu objasniť.



Snáď najväčšia nevyriešená otázka týkajúca sa hotovostných programov sa týka ich politickej ekonómie. Ak sú hotovostné programy z podstaty veci často lepšie ako programy poskytujúce pomoc v naturáliách (vo forme bývania alebo jedla alebo čoho máte), prečo sú vzájomné porovnania zriedkavé? Prečo programy ako rozšírená daňová úľava na deti v USA zlyhávajú v zákonodarných zboroch, zatiaľ čo snahy ako keď britskí konzervatívci znížili peňažné dávky v roku 2012 boli úspešné?



Aby sa dosiahol pokrok, výskum sa musí trochu posunúť vpred, od toho, čo hotovosť spôsobuje, až po to, ako hotovosť zarobiť.