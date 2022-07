Premiér Draghi naznačuje, že zostane pri moci, talianske dlhopisy posilňujú

Zdroj: CNBC

Mario Draghi v stredu povedal, že zostane pri moci za predpokladu, že poslanci parlamentu podporia jeho koaličnú vládu, čím ponúkol určitú úľavu trhom s dlhopismi pred kľúčovým zasadnutím Európskej centrálnej banky naplánovanú na štvrtok.

Minulý týždeň sa do Ríma vrátila politická nestabilita, keď sa jedna z koaličných strán rozhodla postaviť proti návrhu zákona v parlamente. Tento krok viedol Draghiho, ktorý je pri moci od februára 2021, k oznámeniu, že vo funkcii končí. Taliansky prezident Sergio Mattarella však Draghiho rezignáciu odmietol a požiadal ho, aby viedol ďalšie parlamentné rokovania.

“Sú strany a vy, poslanci, pripravení prebudovať tento pakt?” Pýtal sa Draghi počas stredajšieho ranného prejavu bez toho, aby potvrdil, či zostane pri moci. Jediný spôsob, ako sa spoločne posunúť vpred, je odvážne prebudovať náš pakt, dodal Draghi v stredu ráno. „Taliansko potrebuje vládu, ktorá sa bude môcť pohybovať rýchlo a efektívne,“ povedal zákonodarcom v hornej komore talianskeho parlamentu.

Dlhopisové trhy zdanlivo interpretovali Draghiho komentáre ako pozitívne. Výnos 10-ročného talianskeho dlhopisu sa krátko po tom, čo Draghi ukončil svoj prejav, obchodoval o viac ako 12 bázických bodov nižšie na 3,2990 %.





Stovky starostov podpísali cez víkend otvorený list, v ktorom Draghiho žiadali, aby zostal. Vedúci predstavitelia odborov a priemyselníci sa tiež zišli a požiadali Draghiho, aby zostal vo funkcii. Ako informovala agentúra AP, aj tisíce občanov sa podpísali pod on-line petíciu, v ktorej žiadajú od Draghiho to isté.

Draghi priniesol do Talianska za posledných 15 mesiacov politickú stabilitu, čo bolo rozhodujúce pre získanie európskych prostriedkov na obnovu po pandémii vo výške takmer 200 miliárd eur. Jeho vedenie bolo dôležité aj v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, pričom bývalý šéf ECB zohrával úlohu pri sankciách EÚ a podporoval talianske domácnosti, ktoré sa vyrovnávali s vyššími spotrebiteľskými cenami. Táto stabilita by sa však mohla skončiť, ak Draghi odíde, keďže v parlamente neexistuje jasná väčšina pre žiadnu z politických strán, ak by sa mali konať predčasné voľby.

Politická neistota je obzvlášť problematická v čase, keď inflácia neustále stúpa, toky ruského plynu klesajú a ECB sa snaží zvýšiť úrokové sadzby.

“Tlak na vytvorenie podmienok, ktoré by Draghimu umožnili zostať vo funkcii, narastá, čo z toho robí najpravdepodobnejší scenár,” uviedol v pondelok v poznámke Lorenzo Codogno, hlavný ekonóm Macro Advisors. Bez ohľadu na výsledok budú trhy vývoj pozorne sledovať. Investori boli znepokojení vyhliadkami Talianska v dôsledku najnovších politických turbulencií. Na začiatku roka bol výnos 10-ročného talianskeho dlhopisu pod hranicou 1 %.

Nie je to len najnovší politický obraz, ktorý zvyšuje obavy. Európska centrálna banka plánuje zvýšiť úrokové sadzby, čo by mohlo byť pre Rím problém vzhľadom na extrémny vysoký verejný dlh krajiny. “Talianske BTP pravdepodobne zostane pod tlakom, kým sa nevyjasníme na politickom fronte, ktorý zostáva rovnako roztrieštený a neistý ako kedykoľvek predtým,” uviedol Frederik Ducrozet, vedúci makroekonomického výskumu v Pictet Wealth Management. “Draghi by mohol zostať po víťazstve v ďalšom hlasovaní o dôvere, ale nakoniec aj tak vypadne z rovnice,” dodal.

Taliansko sa má vrátiť k volebným urnám v júni 2023, ak sa predtým neuskutočnia predčasné voľby, a technokrat Draghi pravdepodobne nebude kandidovať.

Vzhľadom na krehkosť talianskych parlamentných komôr investori argumentujú, že ak sa Draghi rozhodne zostať o niečo dlhšie, nestabilita by sa mohla spomaliť, ale nakoniec sa do Ríma vráti.

Je to dôležité aj pre hospodársku a finančnú budúcnosť Talianska. Očakáva sa, že ECB vo štvrtok predstaví nový nástroj na riešenie rizík fragmentácie v eurozóne. Zámerom je upokojiť trhy, ktoré sa trápili nad veľkým množstvom verejného dlhu v 19-člennom regióne. Taliansko však môže mať z tohto nového nástroja úžitok len vtedy, ak splní prísne reformné ciele. ECB “pravdepodobne jednomyseľne súhlasí s tým, že nevyhnutnou podmienkou, aby členský štát mohol získať podporu od ECB, bude, aby vláda splnila program európskych reforiem,” povedal Ducrozet.