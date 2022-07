Gazprom tvrdí, že stále nedostal dokumenty na inštaláciu turbíny pre Nord Stream 1

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 16:10 -

Oneskorenie v návrate turbíny z Kanady súvisiace s protiruskými sankciami Gazprom minulý mesiac zdôvodnil výrazné obmedzenie dodávok plynovodom Nord Stream 1, ktorý je hlavnou trasou pre vývoz ruského zemného plynu do Európskej únie.

Denník Kommerant v pondelok uviedol, že Kanada cez víkend turbínu poslala letecky do Nemecka a že do Ruska by zariadenie malo doraziť okolo 24. júla. Od 11. júla sa dodávky plynovodom Nord Stream 1 zastavili v rámci pravidelnej údržby, ktorá sa má skončiť tento štvrtok. Panujú však obavy, že dodávky by sa po skončení údržby nemuseli obnoviť.

Hovorkyňa nemeckej vlády Christiane Hoffmannová dnes uviedla, že Berlin očakáva po dokončení údržby obnovenie dodávok, a to v plnom rozsahu. Poukázala v tejto súvislosti na zmluvné záväzky spoločnosti Gazprom. Hovorkyňa tiež zopakovala názor nemeckej vlády, že Rusko oneskorenie v návrate turbíny z Kanady využíva ako zámienku na obmedzovanie dodávok.

Ruský prezident Vladimír Putin v utorok vyhlásil, že Gazprom je pripravený splniť svoje záväzky vo vývoze plynu. Varoval však, že kapacita plynovodu Nord Stream 1 by sa mohla ďalej znížiť kvôli pomalému postupu pri údržbe zariadenia.

Situácia okolo dodávok ruského plynu sa skomplikovala po tom, čo Rusko vo februári začalo útok na Ukrajinu, na čo Západ zareagoval sériou protiruských sankcií. Európska únia sa teraz snaží znížiť svoju závislosť na ruských dodávkach, ktoré sa vlani podieľali zhruba 40 percentami na celkovej spotrebe plynu v európskom bloku. Európska komisia dnes navrhla, že únijné krajiny by mali kvôli očakávanému výpadku dodávok ruského plynu obmedziť počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny spotrebu plynu o 15 percent.

"Rusko nás vydiera. Rusko využíva plyn ako zbraň," vyhlásila počas prezentácie návrhu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Únijná exekutíva podľa nej neočakáva, že by Moskva vo štvrtok po skončení pravidelnej údržby plynovodu Nord Stream 1 úplne obnovila dodávky. Západné krajiny sa snažia zvaliť vinu za svoje chyby v energetickej politike na Rusko, najmä na Gazprom, vyhlásil podľa agentúry TASS Vladimir Putin. "Gazprom vždy plnil, plní a chce plniť všetky svoje záväzky," uviedol Putin pred novinármi po svojej návšteve Teheránu a dodal, že Gazprom nenesie vinu za zníženie tranzitnej kapacity plynu.



Nemecký prevádzkovateľ plynovodnej siete Gascade na štvrtok eviduje rezerváciu na dodávky plynu cez Nord Stream 1. Informovala o tom agentúra DPA. To by znamenalo, že ruská plynárenská spoločnosť Gazprom po plánovanej desaťdňovej údržbe plynovodu obnoví dodávky plynu týmto potrubím tak, ako avizovala. Podľa zdrojov z nemeckého priemyslu sú na štvrtkové ráno potvrdené prvé malé dodávky zemného plynu. Zdroje denníka Handelsblatt uvádzajú, že sa teraz čaká na potvrdenie požadovaného množstva plynu na celý deň.

.