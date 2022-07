Spotreba plynu môže klesnúť najmä pre vysoké ceny

dnes 15:46 -

Na dosiahnutie zníženia spotreby zemného plynu o 15 % navrhovaného Európskou komisiou (EK) by mali byť motivovaní aj občania a chránení odberatelia. V reakcii na návrh EK to uviedol výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský, podľa ktorého by sa tak zabezpečil čo najmenší negatívny vplyv prípadného úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska na priemysel. Plynári podľa neho zároveň očakávajú, že celková spotreba zemného plynu v Európe aj na Slovensku môže klesnúť najmä pre jeho vysoké ceny, ktoré nútia firmy i domácnosti k znižovaniu nákladov.

"Z nášho pohľadu samotný návrh EK je potrebné viac prepojiť s vyhlásením safe gas for winter tak, aby boli k zníženiu spotreby motivovaní napríklad okrem iného aj občania a chránení odberatelia, aby sa zabezpečil čo najmenší negatívny dopad na priemysel, ktorý je aj podľa vyhlásenia safe gas for winter kritickým pre spoločnosť a ekonomiku," uviedol Kvasňovský.

Samotný návrh EK ešte musia schváliť členské štáty. Pre plynárov je dôležité, aby Európa ostala solidárna aj v najťažších situáciách, a to aj v prípade úplného zastavenia toku plynu z Ruska. To znamená najmä to, aby jednotlivé členské štáty neuzavreli prepravné trasy plynu. Pokiaľ na zníženie spotreby nebudú stačiť dobrovoľné opatrenia, bude pravdepodobne podľa plynárov potrebné uplatniť aj netrhové opatrenia.

Iniciatíva Európskej komisie prichádza v čase, keď je otvorená otázka, či sa obnovia toky ruského plynu cez plynovod Nord Stream, a zároveň nie sú zásobníky plynu v Európe dostatočne naplnené. EK navrhuje novú reguláciu týkajúcu sa opatrení koordinovaného zníženia dopytu. Cieľom stanoveným pre všetky členské štáty je obmedzenie dopytu po plyne v období od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 o 15 %. Nová regulácia dáva EK tiež možnosť, aby po konzultácii so všetkými členskými štátmi deklarovala úniový stav pohotovosti týkajúci sa bezpečnosti dodávok a nariadila členským štátom zníženie spotreby.