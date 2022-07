MMF: V prípade ruského embarga na plyn hrozí vo východnej Európe recesia, Slovenská ekonomika poklesne o viac než 5 percent

Zdroj: ČTK;CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:59 -

MMF predpovedal, že pokiaľ jednotlivé štáty nebudú zdieľať skvapalnený zemný plyn (LNG) a ceny nebudú umelo držané dole, tak akákoľvek snaha Moskvy ohľadom zastavenia dodávok plynu do Európy vyvolá v budúcom roku v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Taliansku hospodársky pokles o viac ako päť percent.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom pritom už nemeckým firmám Uniper a RWE oznámila, že z dôvodu zásahu vyššej moci nebude schopná plniť svoje záväzky.

Menový fond poukázal na to, že z Ruska pochádza 42 percent plynu dovážaného do Európy. Osem únijných krajín vrátane Česka, Slovenska a Maďarska je na ruskom plyne závislých z viac ako 50 percent. Taliansko je na dodávky ruského plynu citlivé, pretože ho silne využíva pri výrobe elektriny.



Zastavenie dodávok ruského plynu do Európskej únie by mohlo znížiť únijný hrubý domáci produkt (HDP) až o 1,5 percenta, ak bude chladná zima a EÚ nepodnikne preventívne opatrenia v záujme zníženia spotreby. Vyplýva to z návrhu dokumentu s novými prognózami Európskej komisie (EK), ku ktorému získala prístup agentúra Bloomberg.

Európska komisia v návrhu tiež predpovedá, že v prípade priemernej zimy by prerušenie dodávok znížilo únijný HDP o 0,6 až jedno percento. Bloomberg píše, že Komisia pripravuje pre členské štáty EÚ súbor odporúčaných opatrení na minimalizáciu vplyvov prerušenia dodávok ruského plynu vrátane obmedzení vykurovania.

"Koordinovaná reakcia EÚ pred zimou a solidarita medzi členskými štátmi by obmedzila negatívny dopad na HDP a pracovné miesta," cituje Bloomberg z dokumentu, ktorého názov znie "Save gas for a safe winter (Šetrite plynom pre bezpečnú zimu)". Dokument predpokladá, že včasné kroky na zníženie dopytu by mohli obmedziť negatívny dopad prerušenia dodávok ruského plynu na únijný HDP na 0,4 percenta. Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) dnes varovala, že Európa musí spotrebu plynu okamžite znížiť.

Obmedzovanie dodávok plynu z Ruska sa už dotýka 12 členských krajín EÚ a minulý mesiac prinútilo Nemecko k vyhláseniu stavu výstrahy, čo je druhý z troch varovných stupňov krízového plánu pre dodávky plynu. Celkové dodávky z Ruska v júni podľa dokumentu predstavovali menej ako 30 percent priemeru z rokov 2016 až 2021, píše Bloomberg.

Plynovod Nord Stream 1, ktorý je hlavnou trasou pre dodávky ruského zemného plynu do EÚ, teraz prechádza pravidelnou údržbou. Trvať má do štvrtka, panujú však obavy, či Rusko dodávky týmto plynovodom skutočne obnoví.



Európske ceny plynu vzrástli v dôsledku nižších tokov z Ruska. Ale tieto vyššie ceny znamenajú, že Rusko môže posielať menej plynu do Európy a zarobiť rovnako, alebo dokonca viac peňazí ako predtým. Odborníci to označujú ako „kompenzačný efekt“.

Cena plynu za prvý mesiac v holandskom uzle TTF, európskom referenčnom bode pre obchodovanie so zemným plynom, bola v utorok ráno približne o 1 % vyššia na 159 eur za megawatthodinu. Ceny vzrástli oproti minulému roku o viac ako 600 %.