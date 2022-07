dnes 14:46 -

Vyjadrenie: MF: Prezident Euroskupiny na Slovensku: Donohoe ocenil vzájomnú spoluprácu aj výborné vzťahy

Bratislava 19. júla (TASR) - Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič sa stretol s prezidentom Euroskupiny a ministrom financií Írska Paschalom Donohoe, aby diskutovali o ekonomickej situácii na Slovensku, v Írsku a eurozóne.

Ministri Matovič a Donohoe na pracovnom obede hovorili najmä o ekonomických dopadoch vojny na Ukrajine, keďže Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, ktorých sa geopolitická situácia najviac dotkla. Obaja štátnici priznali, že prijatie približne 400 000 utečencov predstavuje pre slovenské verejné financie citeľnú záťaž.

Ministri spomenuli aj dôležitosť úzkej koordinácie vnútroštátnych rozpočtových politík. Reakcia na európskej úrovni by podľa ich názoru mala byť koherentná a schopná sa rýchlo prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Na tento účel pripomenuli spoločné vyhlásenie prijaté Euroskupinou 11. júla o orientácii fiškálnej politiky na rok 2023. Ministri diskutovali aj o budúcnosti európskych fiškálnych pravidiel, ktoré sú zakotvené v Pakte stability a rastu ako aj o vstupe Chorvátska do eurozóny od 1. januára 2023.

"Som rád, že môžem Paschala privítať na Slovensku. Chcel by som sa mu osobne poďakovať za jeho tvrdú prácu a za to, že neustále pozorne počúval naše názory," povedal minister financií SR Igor Matovič počas spoločného stretnutia. "Súčasný geopolitický kontext má výrazné dôsledky na všetky naše ekonomiky. Dnešné stretnutie nám umožnilo diskutovať o spoločných výzvach a o tom, ako ich môže eurozóna spoločne riešiť. Ruská agresia na Ukrajine spomaľuje náš ekonomický rast a podporuje infláciu, ktorá má dopad najmä na tých najzraniteľnejších. Preto musíme našim ľuďom a firmám pomáhať, ako najlepšie vieme. Potrebujeme však aj dobre spravované udržateľné verejné financie, aby sme mohli podporovať ekonomiku a pripravili sa na ďalšie výzvy. Dôležité je, nepridávať k inflačným tlakom rozsiahle fiškálne stimuly, no zároveň umožniť investície do zelenej ekonomiky a transformácie. Som si istý, že zdieľame rovnaký názor nie len ako ministri Slovenska a Írska, ale aj ako členovia Euroskupiny."

"Som rád, že môžem byť v Bratislave a stretnúť sa s mojím slovenským kolegom Igorom Matovičom, s ktorým mám výborný vzťah," skonštatoval minister financií Írska a prezident Euroskupiny Paschal Donohoe. "Účelom nášho stretnutia bolo prediskutovať politické priority Euroskupiny a prehĺbiť našu spoluprácu. Tá je totiž obzvlášť dôležitá v čase, keď sa naša hospodárska budúcnosť javí ako veľmi náročná a neistá. Naše rozpočtové politiky musia odrážať tieto vyvíjajúce sa okolnosti: nemali by zvyšovať inflačné tlaky, no zároveň by mali poskytovať podporu tým najzraniteľnejším a umožniť potrebné investície do digitálnej a klimatickej transformácie."TASR o tom dnes informovali z tlačového odboru MF SR.