V druhom štvrťroku ceny bytov opäť prepisovali rekordy

V polovici roku 2022 sa ceny nehnuteľností na Slovensku znovu naštartovali k rastu. V mnohých regiónoch prekročil medzikvartálny nárast cien bytov hodnotu 10 %, medziročne aj o polovicu. Potvrdzujú to aktuálne údaje z aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.

Inflácia zasiahla aj do tohto sektora. Do predajných cien sa premietajú zvýšené životné náklady, nahor ich však tlačí aj silnejší dopyt. "Slováci hľadajú bezpečné úložisko pre svoje úspory a keďže u nás sú skôr konzervatívni investori, mnohí ukladajú peniaze do nehnuteľností," skonštatoval analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.

Menšie byty podľa analýzy zdraželi najviac v časti Košice I (15,58 %), Bratislava II a III (14,06 %, 10,55 %), Trenčíne (13,22 %), Trnave (13,14 %) a Nitre (10,69 %). V týchto lokalitách priemerná cena dvojizbových bytov za tri mesiace narástla o viac ako 10 %, no doťahujú sa na ne aj Prešov (9,77 %), Bratislava IV (8,99 %) a Košice II (8,9 %). V medziročnom meradle to znamená v niektorých častiach nárast cien takmer o polovicu.

V segmente trojizbových bytov podľa analýzy nárast cien nie je taký intenzívny na celom Slovensku, aj tu však padlo niekoľko rekordov. Oproti minulému štvrťroku viditeľne vzrástli ceny v častiach Bratislava II a IV (13,97 %, 9 %), Trenčíne (11,04 %) aj Prešove (9,52 %), ale na vrchol rebríčka sa zaradila Nitra s medzikvartálnym nárastom 23,4 % a medziročným až 55,36 %. "Ceny väčších bytov, ako vždy, ovplyvňuje dokončenie nových rezidenčných projektov. V Nitre je dnes na trhu niekoľko aktívnych prémiových novostavieb, čo sa nevyhnutne musí zobraziť na priemernej cene bytov v meste," dodal Pružinský.