Pri autonehode zachovajte rozvahu a priebeh zadokumentujte

dnes 9:18 -

Zvýšený ruch na cestách počas dovolenkovej sezóny so sebou prináša aj väčšie riziko autonehody. Dôležité je aj v takom prípade zachovať rozvahu, pomôcť raneným a nehodu zadokumentovať, radí Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.

"V prvom rade je potrebné sa ubezpečiť, či nie je ohrozený život. Vtedy treba okamžite poskytnúť prvú pomoc a volať záchrannú službu," zdôraznil Guštafik. Je preto dôležité mať poruke všetky kontakty vrátane asistenčnej služby. Pomôžu aj kontakty na slovenský zastupiteľský úrad v krajine, kde k poistnej udalosti došlo. "Kým príde pomoc, vedia poradiť, čo oceníte, najmä ak sa neviete dohovoriť cudzím jazykom," radí Guštafik.

Priebeh poistnej udalosti treba zdokumentovať bez ohľadu na to, či došlo len k škodám na vozidle alebo privoláte políciu. "Odporúčame nosiť v aute aj formulár Záznam o nehode. Jeho vyplnenie následne uľahčí celý vybavovací proces s poisťovňou," upozornil odborník. "Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody," radí Guštafik.

Od 1. júla nastali v zákone o cestnej premávke zmeny a týkajú sa dôvodov, kedy k poistnej udalosti volať políciu. Ak dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, pôjde o škodovú udalosť bez povinnosti volať políciu. Musí však zároveň platiť, že nedošlo k poraneniu či usmrteniu niektorého z účastníkov poistnej udalosti, účastníci sa dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

"V prípade stretu so zverou však nestačí priebeh len zdokumentovať. Povinnosťou vodiča je vždy privolať aj políciu. A to bez ohľadu na výšku škody a bez ohľadu na to, či je vozidlo v osobnom vlastníctve alebo na operatívny lízing," upozorňuje Guštafik.

Cestu na dovolenku, respektíve aj samotný pobyt, môže znepríjemniť tiež krádež batožiny alebo celého auta. Aj v tomto prípade je dôležité celú udalosť riadne zdokumentovať. Poisťovňu bude zaujímať, ako bolo vozidlo voči krádeži zabezpečené. Krádež vecí, ktoré nie sú v batožinovom priestore, ale viditeľne a voľne pohodené vo vozidle, ako aj škody spôsobené na elektronických prístrojoch, ktoré nie sú pevne spojené s vozidlom, patria medzi výluky z poistného plnenia.

Zmierniť následky poistnej udalosti pomáha havarijné poistenie. "Kvalitné havarijné poistenie kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou. A to nielen pri strete s iným vozidlom či vecou počas jazdy, ale môže sa tak stať pokojne pri parkovaní alebo cúvaní na parkovisku, poškodení pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádeži, pri živelných udalostiach, páde vetvy či stromu na vozidlo," uzatvára Guštafik.