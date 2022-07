Nové už len elektrické: Tri kroky, ktoré viedli EÚ k ukončeniu spaľovacích motorov do roku 2035

Zdroj: the conversation

Foto:SITA/AP

dnes 0:38 -

Medzinárodný výskum ukazuje, že Európa sa už viac ako 35 rokov snaží iniciovať konverziu automobilového sektora na elektrický. Jediným výsledkom rôznych európskych verejných politík, ktoré sa vyvinuli, najmä tých, ktoré sa snažili obmedziť znečistenie z motorov, je úspech pri zlepšovaní spaľovacieho motora. Výsledkom je, že v roku 2016 predstavoval elektromobil stále len 1 % celosvetového predaja áut.







V roku 2021, teda o osem rokov neskôr, už 40 % áut registrovaných v Európe nie sú benzínové. Ako vysvetliť tento posun, ktorý sa môže zdať brutálny vzhľadom na 35 rokov zotrvačnosti, ktoré mu predchádzali?



Sociotechnický režim

Fenomén, ktorý sa týka dynamiky sociálno-technických systémov, ktoré sú základom priemyselných sektorov. Po stabilizácii sektory zamrznú v danom režime fungovania okolo dominantných technológií, špecifických regulácií, konkrétnych výrobných a distribučných infraštruktúr, sietí dodávateľov a bežných logistických reťazcov, čo všetko zodpovedá očakávaniam a hodnotám ich spotrebiteľov atď. Niektorí hovoria o „sociotechnickom režime“.



Tieto sociotechnické systémy je veľmi ťažké náhle zmeniť. Vyvíjajú sa pomaly, postupne, integráciou najkompatibilnejších inovácií s už zavedeným systémom a „prirodzeným“ odstraňovaním inovácií, ktoré príliš spochybňujú sociotechnický systém. Potom hovoríme o „socio-technickom uzamykaní“.



V automobilovom odvetví priemyselné a ekonomické modely elektromobilov, ktorých hodnota je založená na batériách, neboli dostatočne kompatibilné s modelmi auta so spaľovacím motorom, ktorého hodnota je založená na motore.



Výskum realizovaný v rokoch 2015 až 2022, ktorý bol publikovaný v Interdisciplinary Review of Law and Organizations (RIDO) a Management and Future, analyzoval trajektóriu transformácie automobilového sektora. Skúsil nájsť vysvetlenie, ako sa Európe podarilo vymaniť sa zo situácie „socio-technického uzamykania“ a nakoniec skoncovať so spaľovacími motormi.



Tento výskum ukazuje, že na zmenu názoru politikov, odborníkov v sektore a spotrebiteľov bolo potrebných niekoľko po sebe nasledujúcich úrovní transformácie.



2015-2017: rázová vlna dieselgate

V rokoch 2015 – 2017 je prvé kľúčové obdobie alebo plató. Táto prvá rovina je poznačená dopadom na verejnú mienku a politiku rázovej vlny škandálu „dieselgate“, ktorý odhalil systém na zmanipulované meranie emisií dieselových motorov od výrobcu Volkswagen. Tento škandál zdôraznil problémy s kvalitou ovzdušia v mestách a mnohé európske krajiny potom začali zavádzať politiku na zrušenie naftových motorov v centrách miest.







Batérie tretej generácie a technológie spojené s elektrickými vozidlami boli jedinými vyspelými technológiami v čase, keď bolo potrebné šokovanému spotrebiteľovi ponúknuť alternatívu. V rokoch 2010 až 2015 už všetci výrobcovia áut pracovali na modeloch elektrických áut, ale keďže trh sa nerozbehol, projekty zostali v zásuvkách. Stačilo teda uviesť tieto modely na trh, aby sa trochu vymazal negatívny efekt „dieselgate“. Elektrina je ale stále vnímaná ako veľmi okrajové riešenie.



2018-2019: prvý elektrošok v EÚ

V rokoch 2018-2019 nastáva druhé kľúčové obdobie. Stále viac európskych krajín začína uvažovať o ďalšom boji proti znečisteniu v centrách miest a znižovaní emisií CO₂ . Niektoré krajiny začínajú legislatívou stanovovať dátumy konca spaľovacích motorov.



Európa chce presadiť elektrickú energiu, ale stále sa obáva svojej závislosti od Ázie, pokiaľ ide o batérie. Dvadsaťsedmička nechce opakovať chybu solárnych panelov tým, že posilní technológiu, ktorú nemá pod kontrolou. To je dôvod, prečo Brusel začína podporovať spoluprácu medzi Francúzskom a Nemeckom na vytvorení sektora batérií v Európe.



Elektromobil sa z okrajového hľadiska začína považovať za medzeru, ktorá umožní vyrovnať sa s environmentálnymi obmedzeniami popri hybridných autách a benzínových autách, ktoré sú čoraz ekologickejšie.



V roku 2019 sa menia zastúpenia politikov aj odborníkov v rezorte. Myšlienka urobiť z Európy lídra v oblasti elektromobilov sa medzi politikmi aj naďalej presadzuje s vedomím, že európske územie má na to výhody (batérie štvrtej generácie priaznivejšie pre životné prostredie). Tento vývoj vnímania umožňuje novú sériu politických rozhodnutí, ktoré zohrávajú úlohu elektrického šoku. Ciele znižovania emisií CO 2 stanovené Európskym parlamentom boli preto revidované smerom hore.



Medzi výrobcami sa množia krízové stretnutia. Tieto ciele od nich vyžadujú, aby do roku 2030 začlenili 60 % elektromobilov do svojho produktového portfólia. Budú preto nútení prispôsobiť sa oveľa rýchlejšie, ako predpokladali.







Aj stratégie výrobcov sa začínajú odlišovať. Na jednej strane chce veľká väčšina výrobcov ponechať výber na spotrebiteľoch podľa použitia: benzín, hybridy, dobíjacie hybridy, elektrické batérie a vodík. Referenčným riešením sa stáva aj hybrid. Na druhej strane, niektorí výrobcovia vsádzajú na 180-stupňový obrat smerom k 100 % elektrickej energii s kampaňami, ktoré ukazujú, že batérie sú pre životné prostredie lepšie ako hybridy. To je najmä prípad Volkswagenu.



2020-2021: druhý elektrošok v EÚ

Potom je tu tretie kľúčové obdobie v rokoch 2020-2021, keď sa zmení celá paradigma automobilového sektora. Vývoj mentality, ale aj výrobcov automobilov, ktorí všetci začínajú investovať do tovární na batérie v Európe, umožňuje novú fázu sprísňovania cieľov zníženia CO₂ v niektorých krajinách. Mimo Európy Spojené kráľovstvo oznamuje koniec vozidiel so spaľovacím motorom v Londýne v roku 2025 a v celej krajine v roku 2030, čím sa pripojí k Nórsku, ale aj k niektorým európskym krajinám: Švédsku, Dánsku, Holandsku a Slovinsku.



Diskusie medzi zainteresovanými stranami sú v Bruseli živé. Prechod na elektromobil si skutočne vyžaduje od výrobcov také zásadné zmeny a také veľké investície, že je ťažké robiť zlepšovania spaľovacieho motora v rámci nových európskych noriem a venovať sa vývoju elektromobilu.



Na zníženie nákladov sa stáva výhodnejším spoliehať sa výlučne na elektrickú energiu, aby sa čo najskôr dosiahla kritická veľkosť. Toto je jediné riešenie, ako zabezpečiť, aby sa cena elektromobilov rýchlo vyrovnala s aktuálnou cenou „spaľovákov“. Túto zmenu v zastúpeniach odborníkov a politikov zdieľajú aj odbory, ktoré v nej vidia riešenie presunu výroby.







Tento vývoj umožňuje druhý európsky elektrošok počas leta 2021. Spolu s najnovšou správou Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), ktorá ukazuje, že bude ťažké dosiahnuť ciele Parížskej dohody o znížení emisií skleníkových plynov, Európska komisia oznamuje ukončenie uvádzania nových modelov áut so spaľovacím motorom na rok 2035 (osobné a ľahké úžitkové vozidlá). To je päť rokov pred dátumom stanoveným väčšinou európskych krajín. Predovšetkým je to tiež koniec hybridných motorov a biopalív na báze etanolu. Cieľom je dosiahnuť 55 % zníženie emisií CO₂ do roku 2030. Je to symbolický dátum, pretože pri životnom cykle auta okolo 15 rokov by väčšina benzínových a dízlových áut mala zmiznúť do roku 2050.



Odteraz éra doplnkových riešení?

O tomto návrhu sa búrlivo diskutovalo v Európskom parlamente a Rade. Nakoniec sa o nej hlasovalo v parlamente a potom v Rade Európskej únie pod predsedníctvom Francúzska v júni 2022.



Taliansko a Nemecko získali do roku 2026 možnosť študovať alternatívne technológie, ako sú syntetické palivá, čo by umožnilo pokračovať v používaní vozidiel so spaľovacím motorom alebo nových foriem dobíjateľných hybridných motorov s nulovými emisiami. Novela „Ferrari“ tiež zavádza výnimku z povinností na päť rokov pre výrobcov vyrábajúcich menej ako 10 000 vozidiel ročne.



V kontexte vojny na Ukrajine, kde je spochybňovaná energetická suverenita, sa tieto otvorené dvere syntetickým palivám vyrábaným zo zeleného vodíka alebo biometánu vyrábaného lokálne javia ako plné symbolov budúcnosti automobilov v Európe.



Väčšina výrobcov dnes oznamuje prechod na 100 % nové elektrické autá medzi rokmi 2025 a 2030, vrátane všetkých amerických výrobcov. Čo ukazuje, že Európa teraz ťahá so sebou aj iné časti sveta, ako sú Spojené štáty.