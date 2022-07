Európska únia je o veľký krok bližšie k spoločným pravidlám pre kryptotrhy

Zdroj: CMS

Foto:getty images

dnes 17:31 -

Aj napriek zmenám hodnoty vybraných kryptoaktív za posledné mesiace sú kryptoaktíva vďaka technológii, ktorú so sebou prinášajú, stále veľmi populárne. Vzhľadom na vývoj odvetvia však v Únii vznikla potreba prijatia jasných pravidiel, ktoré by sa odrazili v celoeurópskom nariadení. Medzinárodná advokátska kancelária CMS zhrnula základné body budúcej európskej legislatívy a prináša aj náčrt definícii základných druhov kryptoaktív podľa nariadenia, ktoré chce Únia prijať pre všetky členské štáty.

„Predloženou reguláciou chce Únia postaviť na rovnakú úroveň trh s cennými papiermi označovaný ako TradFi a DeFi, teda trh s kryptoaktívami. Otázka je, či to odvetvie, ktoré je ešte v zárodkoch, prežije,“ hovorí Oliver Göndör z medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS.

Predbežnú dohodu pre trh s kryptoaktívami musí schváliť europarlament a Rada

Regulačný rámec, na ktorom sa dohodli zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady EÚ, ohlásil na konci júna nemecký europoslanec Stefan Berger, ktorý bol ich spravodajcom. Európske nariadenie MiCA (Markets in Crypto Assets) prináša zásadnú zmenu a stanoví základné regulačné požiadavky na trh s kryptoaktívami a s tým súvisiace pravidlá pre poskytovateľov súvisiacich služieb. V Únii sme tak o krok bližšie k spoločným pravidlám pre trhy s kryptoaktívami. Keďže však ide o predbežnú dohodu, podlieha ešte schváleniu Radou a Európskym parlamentom a následným legislatívnym procesom.

„O spoločných európskych pravidlách sa rokovalo od roku 2018 a ich definitívna podoba prinesie vo všetkých členských štátoch Únie rovnaký regulačný rámec, ktorý sa podobá na už zavedené a otestované pravidlá pre trh s cennými papiermi. Cieľom je tak zaviesť jednotné pravidlá pre reguláciu trhu s kryptoaktívami, ktoré doteraz chýbali aj na Slovensku,“ hovorí Oliver Göndör z medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS.





Takáto jednotná regulácia odstráni rozdielne prístupy medzi niektorými členskými štátmi. Okrem toho s nariadením MiCA budú musieť zosúladiť svoje podnikanie aj spoločnosti, ktoré už služby súvisiace s kryptoaktívami ponúkajú. „Start-upy si už nebudú môcť povedať, že sa vyhnú napríklad Nemecku a to kvôli regulačným požiadavkám či prístupu Federálneho úradu pre finančný dohľad,“ upozorňuje Oliver Göndör

Kryptoaktíva sú populárne aj na Slovensku, či už z investičného, zberateľského alebo z technologického hľadiska. Investori a spotrebitelia môžu cez obchodníkov získať rôzne kryptoaktíva, akými sú naprírklad bitcoin, ethereum alebo rôzne altcoiny. Vo svete sa už dnes na investovanie využíva aj nástroj NFT (non-fungible token – nezameniteľný token).

Základné druhy kryptoaktív podľa Nariadenia MiCA

Zjednodušene môžeme kryptoaktíva rozdeliť do štyroch skupín. Prvou sú platobné tokeny, teda kryptomeny. Ide o kryptoaktíva vydané na technológii DLT (technológia distribuovanej databázy), ktoré by mali primárne slúžiť na uskutočňovanie platieb podobne ako peniaze a preto bývajú označované aj ako virtuálne meny. Existuje viacero definícií kryptomien, od technických až po legislatívne. Prvé legálne definície kryptomien existovali v daňovo-účtovných predpisoch, pričom na Slovensku to bolo najskôr metodické usmernenie ministerstva financií k postupu zdaňovania kryptomien, ktoré definovalo virtuálne meny.

Druhou skupinou sú tzv. úžitkové tokeny, ktoré predstavujú aktívum vydané na technológii DLT umožňujúce prístup k tovarom alebo službe. Takéto kryptoaktíva sa dajú previesť alebo elektronicky uchovávať a ich základným znakom je prepojenie vlastníctva jednotky kryptoaktíva s právom na poskytnutie služby alebo tovaru. „Inak povedané ten, kto sa preukáže unikátnym tokenom, má právo na danú službu alebo tovar či vec. Môžeme ich tak teda veľmi zhruba prirovnať k cenným papierom na doručiteľa,“ vysvetľuje Oliver Göndör.

Treťou skupinou sú investičné tokeny (security token) vydané na technológii DLT, ku ktorým sa viažu práva obdobné právam spoločníkom či akcionárov obchodných spoločností. „Security tokeny, ak spĺňajú definíciu investičného nástoja, sú regulované napríklad podľa MiFID II,“ dodáva Oliver Göndör.

Poslednou skupinou sú tzv. nezameniteľné tokeny označované ako NFTs. Tie by sme mohli označiť ako tokenizovaný digitálny reprezentant nejakého aktíva vydaný na technológii DLT, ktorý je unikátny. NFT, podobne ako iné kryptoaktíva, už ponúkajú slovenskí obchodníci ako nástroj na obchodovanie, investovanie alebo ako nástroj na speňaženie autorských práv k rôznym autorským dielam. „MiCA sa však nebude vzťahovať na NFT nástroje, ktoré sú unikátne a nezameniteľné. Avšak priradenie jedinečného identifikátora NFT nástroju ho ešte nerobí jedinečné z pohľadu nových európskych pravidiel. A teda takéto NFT bude spadať pod ich reguláciu,“ dodáva Oliver Göndör.