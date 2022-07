Pekári vyzývajú na odborné obsadenie funkcie šéfa potravinárskej sekcie MPRV (2)

dnes 16:01 -

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vyzýva ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby za generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu vymenoval odborníka so skúsenosťami z potravinárstva. Pozícia má byť uvoľnená od 16. augusta. Výsledky podpory agrorezortu od nástupu Vlčana sú totiž podľa pekárov nulové.

Zväz chce transparentné obsadenie funkcie generálneho riaditeľa potravinárskej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR odborníkom so skúsenosťami. "Prehľad v sektore a chápanie potravinárskej legislatívy, ktorá patrí k najzložitejším v rámci EÚ, u osoby v tejto pozícii je na rozvoj potravinárstva na Slovensku kľúčový. Práve generálny riaditeľ tejto sekcie totiž poskytuje ministrovi významný odborný i legislatívny servis. Obsadiť ho bankovým úradníkom, aj keď blízkym ministrovi, sa ukázalo ako nesprávne manažérske rozhodnutie," podotkol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

Pekári skonštatovali, že súčasná zastupujúca šéfka potravinárstva na ministerstve odchádza na vlastnú žiadosť k 15. augustu. Sekcia potravinárstva a obchodu podľa SZPCC zodpovedá okrem iného za kompletnú agendu potravinárstva, metodicky riadi a usmerňuje Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, Štátny veterinárny a potravinový ústav či Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) a úlohou sekcie je aj príprava podporných schém pre potravinársky sektor.

Zväz tvrdí, že ministerstvo od nástupu aktuálneho ministra nebolo schopné zareagovať na kritickú situáciu počas pandémie. Ani päť mesiacov od začiatku vojny na Ukrajine podľa nich agrorezort nepodporil potravinárov v jednej z najväčších kríz.

"Chceme veriť, že nekonanie agrorezortu v podpore potravinárstva súviselo s nedostatočnými či neúplnými informáciami ministra. Pekári, cukrári a cestovinári opakovane poskytovali otvorenú ruku, podporu i konkrétne návrhy riešenia situácie nielen v našom sektore, ale aj pre celé potravinárstvo. Žiaľ, nekompetentnosť a neochota počúvať a najmä realizovať riešenia vyústila do najkritickejšej situácie pekárskeho odvetvia od vzniku samostatného Slovenska. Hrozí, že bez podpory štátu začnú v regiónoch krachovať lokálne pekárne. Veríme preto, že s novým odborným vedením potravinárskej sekcie sa konečne nájde cesta, ako tomu zabrániť," dodal Lapšanský.

Agrorezort v reakcii pre TASR uviedol, že robí všetko pre to, aby pracovný proces nebol poznačený dočasnou neprítomnosťou generálneho riaditeľa. "Nájsť odborníka, ktorý by bol ochotný dať do poriadku výsledky práce pána Lapšanského, ktorý na rovnakej pozícii pôsobil do volieb 2020, nie je jednoduchá úloha," podotkol odbor komunikácie MPRV.

Rezort tiež skonštatoval, že od konca apríla do 10. júna mohli potravinári vypĺňať dotazník, na základe ktorého im ministerstvo posiela mimoriadnu finančnú pomoc v celkovej výške 8 miliónov eur. Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánuje MPRV v druhom polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze by sa k nim mali dostať najneskôr do konca roka 2022. MPRV pripomenulo aj aktuálne otvorené, respektíve vyhodnocované výzvy v súhrnnom objeme takmer 314 miliónov eur.