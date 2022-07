MPSVR otvorilo v pondelok ďalších 12 bezplatných dlhových poradí

dnes 15:46 -

Exekučná prevencia, zníženie exekučných zrážok o polovicu a celoplošná exekučná amnestia je hlavným cieľom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na eliminovanie dosahov exekúcií na obyvateľov Slovenska. Počas otvorenia dlhovej poradne v Prievidzi to v pondelok povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

K doposiaľ otvoreným 20 bezplatným dlhovým poradniam pribudlo v pondelok ďalších 12 pobočiek v mestách Prievidza, Humenné, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Piešťany, Brezno, Galanta, Martin, Veľký Krtíš, Dolný Kubín a Stropkov. Prioritne bolo cieľom otvoriť poradne najmä na juhovýchodnej časti Slovenska, kde majú občania najväčší problém so zadlžením.

"Sú tri veci, ktoré sú pre mňa dôležité pri pomoci dlžníkom. To, čo robíme v bezplatných dlhových poradniach je exekučná prevencia. Maximálne sa snažíme o to, aby sa občania, ktorí majú problém so splácaním záväzkov, prihlásili o pomoc čím skôr, aby sa nedostali do exekúcie. Ďalším dôležitým opatrením, ktoré sme prijali, bolo to, že sme približne o polovicu znížili exekučné zrážky z príjmov. Takto sme pomohli 33.000 dôchodcom. Tretia vec, ktorá nás ešte len čaká, je buď celoplošná exekučná amnestia, alebo ak ako vláda nedospejeme k celoplošnému riešeniu, tak som pripravený postupovať per partes. Máme viaceré štátne inštitúcie, ktoré už v minulosti urobili tzv. generálny pardon. To znamená, že pokiaľ dlžník zaplatí do nejakého dátumu istinu, všetky ostatné poplatky mu budú odpustené," uviedol Krajniak.

Rezort bude postupne otvárať poradne aj na ďalších miestach, celkovo vznikne sieť 46 bezplatných dlhových poradní, ktoré budú sídliť v mieste pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V každej bezplatnej dlhovej poradni poskytuje klientom poradenstvo psychológ, právnik, ekonóm a pracovník administratívy.

Projekt bezplatných dlhových poradní plní aj úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom poradenstva totiž nie je len pomôcť klientovi zbaviť sa dlhov, ale aj zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby aktívne predchádzal opakovanému zadlženiu.