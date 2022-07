Hlas vyzýva vládu, aby vykúpila od pestovateľov milión ton pšenice

dnes 15:16 -

Strana Hlas-SD upozorňuje na nízku kvalitu potravín, ich možný nedostatok a nárast cien v prípade zlyhania globálneho trhu, ktorý môže nastať už na jeseň. Podľa slov predsedu strany Petra Pellegriniho sa slovenská poľnohospodárska výroba nachádza v rozklade, pod čo sa podpísala aj nečinnosť vlády. Vyzýva ju, aby na štátne hmotné rezervy vykúpila od slovenských pestovateľov jeden milión ton potravinárskej pšenice za aktuálnu cenu, čo predstavuje aj s rezervou zhruba ročnú spotrebu na Slovensku.

"V turbulentnom medzinárodnom dianí musí štát zabezpečiť pre svojich obyvateľov strategické komodity, ktorou pšenica bezpochyby je. Zároveň týmto výkupom zabezpečí ochranu našich poľnohospodárov, ale hlavne slovenských spotrebiteľov pred lacným a menej kvalitným obilím z Ukrajiny," uviedol Pellegrini.

Hlas opäť predloží do Národnej rady SR návrh zákona, ktorý uprednostní výkup domácich poľnohospodárskych produktov zo strany štátu. "Pred letom sme predložili právnu úpravu, aby boli zvýhodnení domáci výrobcovia potravín pri nákupe ich produkcie pre štát. Návrh zákona koalícia neschválila. Na jeseň prídeme znovu so zákonnou iniciatívou, aby na Slovensku platil zákon, že domáci lokálny výrobca bude zvýhodnený tam, kde štát nakupuje potraviny pre svojich klientov," povedal predseda strany.

Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja s podporou Hlasu-SD Branislav Becík zároveň potvrdil, že strana bude predkladať do parlamentu aj ďalšie návrhy zákonov. "Ako prvé chceme zrušiť daň z pôdy. Tento výpadok bude musieť byť v samosprávach riešený dotáciou zo štátneho rozpočtu," povedal.

Zároveň upozorňuje aj na predbežný výsledok žatvy na Slovensku, ktorý by mal donútiť súčasnú vládu okamžite konať. "Len v Nitrianskom kraji je pokles tohtoročnej úrody potravinárskej pšenice o 20 až 30 percent. Tento výpadok produkcie sa určite odzrkadlí aj na cenách tejto strategickej komodity, čo bude viesť k opätovným rastom cien chleba, rožkov, ale aj mäsa, keďže v živočíšnej výrobe sa v podstatnej miere skrmuje pšenica," upozorňuje Becík. Podľa jeho slov by k nárastu cien nemuselo prísť, kedy vláda začala okamžite konať. "Ak by vykúpila pšenicu za aktuálnu cenu a nečakala by do zimy, kým jej cena stúpne," povedal.

Becík zásadne odmieta plán vlády zastropovať cenu tony komodity, ktorá by bola určená na export. "V polovici apríla sme priniesli opatrenia, ktoré by vláda mala okamžite riešiť. Do dnešného dňa nepohla ani prstom a namiesto zastabilizovania vstupných nákladov, ako sú pohonné hmoty, ide nezmyselne zastabilizovať výkupnú cenu potravinárskej pšenice na úrovni nepredajnej v rámci Európskej únie," povedal.