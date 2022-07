V noci na pondelok uzavrú pre obnovu most medzi obcami Veselé a Rakovice

dnes 16:01 -

V noci z nedele (17. 7.) na pondelok (18. 7.) uzavrú pre rekonštrukciu most na ceste II. triedy medzi obcami Veselé a Rakovice v okrese Piešťany. Opätovne sprejazdnený by mal byť v polovici septembra. Dovtedy budú obchádzkové trasy určené dočasným dopravným značením a prímestské autobusy budú jazdiť podľa upravených cestovných poriadkov. Informoval o tom Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý na práce vynaloží 266.000 eur.

"Rekonštrukcie mostov sme si dali ako prioritu, pretože boli niekoľko desiatok rokov zanedbané a stali sa nebezpečné. Aktuálne sa púšťame do celkovej opravy ďalšieho z nich, ktorý je výrazne poškodený. So starostami dotknutých obcí aj so zástupcami významného zamestnávateľa v regióne Plantex sme sa skoordinovali, aby dočasná uzávera mosta čo najmenej zasiahla do bežného života obyvateľov. Tomu sme prispôsobili aj fungovanie prímestskej autobusovej dopravy a obchádzkové trasy," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.

Vo verejnom obstarávaní Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK uspela ako realizátor spoločnosť COLAS Slovakia. Rekonštrukčné práce na moste si budú vyžadovať zvýšenú mieru pozornosti zhotoviteľa vzhľadom na to, že v jeho tesnej blízkosti sú vedené viaceré siete, ako plyn alebo vysoké elektrické napätie.

Podľa Viskupiča bola pôvodne rekonštrukcia plánovaná na dlhší čas. "Výsledkom našich stretnutí so zhotoviteľom, dotknutými obcami aj dopravcom sa nám podarilo dohodnúť skorší termín. Chcem poprosiť obyvateľov o trpezlivosť pri výstavbe mosta, ktorú bolo potrebné zrealizovať," uviedol.

Zmluvný autobusový dopravca Arriva Trnava upravil cestovné poriadky prímestských liniek prechádzajúcich cez obce Veselé a Rakovice smerom na Trnavu, Vrbové aj Piešťany. Konečné zastávky spojov smerujúcich z oboch smerov budú dočasne vytvorené v tesnej blízkosti mosta. Cestujúci budú môcť prejsť po lávke vedľa mosta, nastúpiť do ďalšieho autobusu a pokračovať v jazde. Informácie sú na webe TTSK i dopravcu.