Šéfka MMF: Inflácia bude pravdepodobne skrotená budúci rok, keď začne fungovať zvyšovanie sadzieb

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:46 -

Podľa Kristaliny Georgievovej, generálnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu, globálne úrokové sadzby budú pravdepodobne naďalej rásť až do roku 2023, keď vysoké ceny začnú klesať v reakcii na kroky centrálnych bánk.



„Centrálne banky zintenzívňujú kontrolu nad infláciou, je to priorita. Musia pokračovať, kým nebude jasné, že inflačné očakávania zostanú pevne ukotvené,“ povedala Georgievová pre CNBC na piatkovom stretnutí G-20 na Bali. „V súčasnosti stále vidíme, že inflácia stúpa, musíme ju trocha ochladiť.”



Prerušenia dodávateľských reťazcov spôsobené pandémiou vytvorili úzke hrdlo, zatiaľ čo vojna na Ukrajine tieto otrasy prehĺbila. Výsledkom bol prudký nárast cien tovarov vrátane kľúčových základných potravín, hnojív a energie.



Kým inflácia cien potravín rástla už pred pandémiou a vojnou, tieto dve udalosti tento problém len doplnili. Svetové ceny potravín dosiahli podľa Svetovej banky od marca do apríla tohto roka historické maximum. Index cien potravinových komodít Svetovej banky za marec až apríl vzrástol o 15 % v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma mesiacmi a bol o viac ako 80 % vyšší ako pred dvoma rokmi.



Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo v piatok vyhlásila, že celosvetová podvýživa tento rok narastie o 7,6 milióna a v roku 2023 opäť vzrastie o ďalších 19 miliónov.



Ceny ropy sa vyrovnali a začali klesať, pričom tento týždeň klesli z maxima 120 dolárov za barel na začiatku júna na menej ako 100 dolárov za barel.

Spotrebiteľská inflácia v USA však minulý mesiac zaznamenala 40-ročné maximum 9,1 %, čo je stav, ktorý ministerka financií Janet Yellenová na G-20 označila za „neprijateľne vysoký“.



Zatiaľ čo množstvo údajov používaných na určenie inflácie má oneskorenie, Georgieva pre CNBC povedala, že všetky znaky naznačujú, že inflácia ešte nebola potlačená. Dodala, že je prvoradé, aby sa inflácia dostala pod kontrolu, inak sa znížia príjmy, čo najviac zasiahne najchudobnejšie časti sveta.

V reakcii na ponaučenia z minulých hospodárskych kríz Yellenová povedala v piatok G-20, že pre vlády je kľúčové vytvoriť a udržiavať „príručku“ politických reakcií, ktoré by „minimalizovali trvanie a závažnosť recesie“ a „zmiernili nepriaznivé ekonomické dôsledky pre firmy a jednotlivcov“.