Dopady sankcií: Európa po šiestich rokoch prekonala Áziu a je najväčším odberateľom ropy z USA

Posun v obchode s ropou zdôrazňuje, ako významne invázia ruských vojsk na Ukrajinu presmerovala dodávky energií. V snahe prerušiť financovanie "Putinovej vojny" uvalili Spojené štáty a ďalšie krajiny sankcie na ruskú ropu. Výsledkom toho je, že viac európskych krajín začalo dovážať ropu z USA, zatiaľ čo Rusko ponúka svoju ropu s výraznou zľavou krajinám, ako je India a Čína, ktoré žiadne zákazy nezaviedli.

Vzhľadom na to, že Európa sa snaží znížiť závislosť na ruských energiách a preorientovať sa na takzvanú sladšiu ropu, ktorá má nahradiť ropu z Ruska, je pravdepodobné, že doterajší trend v obchodovaní s ropou vydrží, uviedol analytik spoločnosti Energy Aspects Christopher Haines. Ťažba ropy v Spojených štátoch sa zvyšuje, ale nie dostatočne rýchlo na to, aby pokryla potreby Ázie aj Európy. Navyše sa zdá, že Blízky východ je obmedzený v tom, koľko ďalšej ropy môže do Európy posielať.

Najväčší producenti na Blízkom východe, ktorými sú Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, sa už teraz stretávajú s problémami pri plnení svojich ťažobných limitov v rámci dohody skupiny OPEC+. Tá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom. Ďalší dodávatelia, ako je napríklad Líbya, majú komplikácie v podobe politických nepokojov, ktoré obmedzujú vývoz.