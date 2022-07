Inflácia v USA láme ďalšie rekordy

Zdroj: across

Jadrová inflácia, ktorá je očistená o potraviny a pohonné hmoty, síce poklesla, ale menej, ako sa čakalo. Stále je na úrovni 4,7 % medziročne. To znamená, že americké základné úrokové sadzby sa budú na najbližšom zasadnutí naďalej zvyšovať agresívnym tempom o 0,5 % až 0,75 %. Zo súčasných 1,5 % sa rýchlo budú dostávať k cieľu centrálnej banky, ktorá ho nateraz vidí medzi 3 – 3,5 %.

Táto správa nie je pre akciové trhy pozitívna. V tomto týždni sa dostávajú do červených čísel a nie je vylúčené, že ich straty sa budú ešte rozširovať. Peniaze v ekonomike zdraželi, ich množstvo sa zmenšuje a to bude bolieť najmä subjekty, ktoré boli už pred týmto cyklom zvyšovania sadzieb preúverované. Či sa bavíme o jednotlivcoch, firmách alebo štátoch. Rast nákladov na cudzie zdroje sa musí prejaviť a firmy budú nútené prepúšťať. Tento stav povedie k spomaleniu ekonomického rastu na oboch stranách Atlantiku. Očakávame, že ECB bude nútená sa uberať podobnou cestou a začne zvyšovať sadzby v dohľadnom čase, aj keď nie tak agresívne.

Inflácia v USA

zdroj: Bloomberg

Finančný trh vidí príchod recesie

Na finančných trhoch existujú ukazovatele, ktoré nám pomerne dobre predikujú príchod možných ekonomických problémov. Jedným z takýchto predstihových ukazovateľov je takzvaná inverzná výnosová krivka. Štát si požičiava od investorov peniaze a je prirodzené, že peniaze na krátku dobu majú nižší výnos, ako na dlhú dobu. Napríklad dvojročný štátny dlhopis nesie výnos 2 %, ale desaťročný môže niesť napríklad 3,5 %. Teda rozdiel medzi výnosom krátkych a dlhých dlhopisov je kladný, a tak by to malo byť.

Avšak existuje moment, kedy sa krátke peniaze stávajú drahšími, ako tie dlhé. Spravidla to býva preto, že trhoví participanti v krátkom období očakávajú ekonomické problémy a svoje krátke peniaze si cenia viac ako dlhé. Výnos na krátkych dlhopisoch sa tak prehupne nad desaťročné dlhopisy a rozdiel medzi nimi je záporný. Tomuto stavu sa hovorí inverzita výnosovej krivky.

V minulosti takýto stav veľmi úspešne predikoval príchod recesie, ktorá najčastejšie nastala o 6 – 18 mesiacov od tohto stavu. Aktuálne inverzitu výnosových kriviek vidíme na amerických dlhopisoch, kedy desaťročné nesú výnos 2,9 % a dvojročné 3,1 %. Krátke peniaze sú tak drahšie ako dlhé. Na finančnom trhu platí porekadlo – „výnosová krivka neklame“.

Rozdiel medzi výnosom desaťročných a dvojročných amerických dlhopisov

zdroj: Bloomberg

Výsledková sezóna a zasadnutie ECB

V Spojených štátoch začala výsledková sezóna za druhý kvartál. Odštartovala pomerne zle. Veľké bankové domy reportovali slabšie výsledky, ako očakával trh. A to boli očakávania v posledných dňoch pred zverejnením ešte revidované nadol. Vývoj výsledkovej sezóny môže byť prvým signálom, že firmám klesajú zisky a budú musieť začať znižovať náklady. Preto bude pozorne sledovaná investormi. Taktiež očakávame zasadnutie ECB, ktorá zvýši sadzby prvýkrát za posledných 10 rokov. Inflácia na úrovni 8,6 % by si žiadala aj agresívnejšie zvyšovanie sadzieb. Tomu sa však ECB musí vyhnúť, inak by sa krajiny periférie dostali do finančných problémov. V tomto má pomôcť nový nástroj ECB, ktorý bude predstavený na spomínanom zasadnutí.