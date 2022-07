V novom zákone o poľovníctve sú navrhnuté opatrenia na zvýšenie lovu zveri

dnes 13:31 -

Najúčinnejším spôsobom, ako zamedziť vzniku škôd spôsobených zverou, je znížiť jej početnosť. V pripravovanom novom zákone o poľovníctve sú navrhnuté viaceré opatrenia zamerané na zvýšenie lovu raticovej zveri. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Rezort tak reagoval na vinárov a vinohradníkov Malokarpatskej oblasti, ktorí poukazujú na ničenie ich úrody raticovou zverou a diviakmi.

Agrorezort momentálne k zákonu o poľovníctve vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhuje v ňom, že by sa pri vypracovaní a schvaľovaní plánov chovu a lovu zveri malo vychádzať z výšky škôd spôsobených zverou v uplynulom období. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že schválený plán chovu a lovu je pre užívateľa poľovného revíru záväzný.

Ďalším návrhom je, aby schválený plán u netrofejovej zveri bolo možné prekročiť o 50 percent bez potreby zmeny plánu okresným úradom. "Bez ďalšej administratívy tak bude môcť užívateľ poľovného revíru loviť netrofejovú zver aj po splnení schváleného plánu chovu a lovu," približuje návrh zákona MPRV.

Prostredníctvom plánov chovu a lovu by sa podľa návrhu mala manažovať aj takzvaná nebonitovaná zver, ktorá sa v súčasnosti najčastejšie loví len na základe mimoriadnych povolení lovu. "To je aj prípad danielej zveri vo vinohradoch v okolí Pezinka. Plánovaný lov bude viesť k zintenzívneniu lovu," skonštatoval rezort.

Pokračuje, že v prípade vzniku škôd spôsobených zverou by mal byť užívateľ revíru povinný vydať povolenie na lov zveri aj užívateľovi poľovného pozemku, čiže vinohradníkovi, poľnohospodárovi, obhospodarovateľovi lesa. Ten by na svojich pozemkoch mohol loviť netrofejnú zver a sám si tak chrániť svoj majetok. Počet povolení na lov zveri by podľa MPRV mal závisieť od výmery obhospodarovaných pozemkov.

Zákon má zároveň upraviť zodpovednosť užívateľa poľovného revíru za škody spôsobené zverou a spôsob uplatnenia nároku na náhradu škody, uviedol agrorezort.

Vinohradníci a vinári tvrdia, že za uplynulých 50 rokov sa zvýšil počet danielov, diviakov, muflónov, jeleňov a srniek. Obžierajú mladé výhonky a škody sú likvidačné. Celkové škody spôsobené poľovnou zverou na poľnohospodárskych plodinách na Slovensku sú odhadom minimálne 100 miliónov eur ročne. Súčasná legislatíva nenúti poľovníkov, aby počet zveri znižovali, a zákon, ktorý by to nariadil, sa tvorí už veľa rokov, povedali.