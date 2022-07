Odborníci upozorňujú na rast úrokov a oslabovanie eura

dnes 11:16 -

Vplyv rastu úrokov na hypotéky a dosah oslabovania eura voči americkému doláru, čo opäť zvýši infláciu a ceny energií, zatiaľ čo rast miezd to nebude schopný vykompenzovať. Aj o týchto témach diskutovali tento týždeň ekonomickí odborníci na podujatí poradenskej spoločnosti Kreston Slovakia.

"O úverovú dostupnosť by som sa až tak neobával. Na druhej strane však vidíme, že začínajú rásť úroky, aj keď zďaleka nie takým tempom ako v Českej republike, pretože tie úroky sú u nás o niekoľko percentuálnych bodov nižšie. Avšak, keď sa úroky dostanú na úroveň 3 až 4 %, počet záujemcov o hypotéky musí klesnúť," predpokladá Vladimír Baláž, vedúci vedecký pracovník Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Poukázal tiež na to, že v súčasnosti je kurz dolára voči euru veľmi blízko parite. "Nevieme síce ešte, ako sa situácia bude vyvíjať, ale pád eura voči doláru je veľmi pravdepodobný a jeho dopad je veľmi komplexný. Keď bude silný dolár, budeme platiť za energie viac," upozornil Baláž.

Podľa neho nám určitú miernu výhodu slabý kurz eura poskytne v tom, že budeme mať zľahčené exporty, najmä do USA. Európske tovary a služby, predovšetkým automobily a LCD panely, budú konkurencieschopnejšie voči čínskym a americkým. Ekonóm ale dodal, že nevýhody vyplývajúce z toho, ako veľmi na Slovensku zdražie ropa a plyn, budú prevažovať.

"Teraz schudobnieme, pretože náklady na energie sa premietajú nielen priamo do života domácností, ale aj nepriamo, cez ceny tovarov a potravín, takže určite inflácia bude vyššia, čo zase rast miezd nebude schopný vykompenzovať. Tvrdší dolár nám teda zrejme poškodí a určitým spôsobom zníži aj príjmy domácností," uzatvoril Baláž.

"Strach z vysokej inflácie, vysoko cez 10 %, je podstatne vyšší ako to, že si klient priplatí za vyššiu úrokovú sadzbu za hypotéku. Najmä v menších mestách klienti kupujú nehnuteľnosti aj za vlastné prostriedky, práve z dôvodu, ktorým je strach zo znehodnotenia financií kvôli vysokej inflácii," priblížil Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).

Podľa jeho slov je dnes na Slovensku, ale aj v Európe bankový sektor zdravý a nepredpokladá, že sa bude opakovať situácia z globálnej ekonomickej krízy a prasknutia realitnej bubliny na konci roku 2008. "Zároveň je dôležité povedať, že záujem Slovákov o kúpu nehnuteľností je reálny, nie špekulatívny," zdôraznil.

Aktuálne zdražovanie realít považuje za prehnané. "Medziročný 23 % rast cien nehnuteľností v prvom kvartáli 2022 považujem za nie zdravé číslo, zdravé číslo by bolo tak 2 až 3 % nad infláciu. Čiže pokiaľ sa dnes bavíme o 10 % inflácii, tak by sme sa mohli baviť o medziročnom raste cien do 15 % a s týmto číslom by som bol spokojný," uzatvoril prezident NARKS.

Vedúci poradenských činností Kreston Slovakia Július Činčala pripomenul, že Európska centrálna banka (ECB) zvolila úplne iný scenár ako Česká národná banka (ČNB) a nepripustí také výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb. "Môj osobný názor je ten, že záujem o nehnuteľnosti a takýto typ hypoték, ktoré budú viazané na úrokovú sadzbu 3 až 4 %, je stále ešte veľmi výhodný. Som presvedčený a tvrdia to aj ostatní kolegovia, že úrokové sadzby na úrovni 5 % sú a mali by byť štandardom v tejto dobe," dodal.