Branson verí start-upu, ktorý chce byť európskou odpoveďou na Robinhood

Lightyear, aplikácia na obchodovanie s akciami so sídlom v Spojenom kráľovstve, získala nové finančné prostriedky vo výške 25 miliónov dolárov na rozšírenie svojej prítomnosti v celej Európe.



Spoločnosť, ktorú minulý rok založili v Londýne estónski podnikatelia Martin Sokk a Mihkel Aamer, ponúka obchodovanie bez provízií s viac ako 3 000 globálnymi akciami a účtami vo viacerých menách. Sokk a Aamer predtým pracovali vo Wise, spoločnosti na prevod peňazí kótovanej v Spojenom kráľovstve.



„Finančné trhy boli príliš dlho príliš zložité s vysokými prekážkami vstupu a mätúcim žargónom,” uviedol Branson vo vyhlásení. „Martin, Mihkel a tím Lightyear dvíhajú poklop svetu investovania – robia ho transparentnejším a zároveň posilňujú ľudí prostredníctvom vzdelávania – aby si vybrali produkty, ktoré sú pre nich vhodné.“



Ide o mladý start-up, ktorý bol v Spojenom kráľovstve spustený len v septembri. Lightyear má však ambiciózne plány rozšírenia. Spoločnosť spustí svoju aplikáciu v ďalších 19 európskych krajinách vrátane Nemecka a Francúzska, čím rozšíri svoju pôsobnosť do eurozóny. Cieľom je pôsobiť aj v krajinách mimo eurozóny, ako sú Švédsko a Nórsko.



Podľa Nicole Quinn, generálnej partnerky spoločnosti Lightspeed, dohoda ukazuje, že stále existuje veľký záujem investorov o investičnú aplikáciu zameranú na Európu, aj keď Robinhood čelí útlmu v objemoch obchodovania. „Retailové investície sa v USA v minulom roku viac ako zdvojnásobili. Až pätinu všetkých obchodov tvoria retailoví investori v USA,“ povedala pre CNBC. „Veríme, že Európa ide týmto smerom.”



Peňažná injekcia prichádza v ťažkých časoch pre akciové trhy, ktoré sa prepadli v reakcii na obavy z hroziacej recesie. Robinhood je v porovnaní s cenou IPO nižšie zhruba o 78 %. Martin Sokk, generálny riaditeľ spoločnosti Lightyear, povedal, že sa neobáva poklesov na verejných trhoch. „Trhy stúpajúce, klesajúce alebo bočné nás príliš neovplyvňujú, pretože budujeme niečo, čo trvá strašne dlho,“ povedal v rozhovore.



Hoci Európa môže byť pozadu za USA, pokiaľ ide o prevahu maloobchodného obchodovania, región je čoraz viac preplnený rôznymi on-line obchodnými aplikáciami, ktoré si hľadajú klientov. Lightyear čelí konkurencii zo strany oboch etablovaných brokerov ako Hargreaves Lansdown a AJ Bell a fintech ako Revolut, Freetrade a eToro. Medzitým Robinhood tiež naznačil svoj zámer vstúpiť na európsky trh, aj keď so zameraním skôr na krypto ako akcie.



Spoločnosť sa pred niekoľkými rokmi pokúsila presadiť v regióne, nakoniec ale svoje plány zrušila a rozhodla sa namiesto toho zamerať na svoj domáci trh. Odvtedy sa dohodla na akvizícii kryptoburzy Ziglu so sídlom v Spojenom kráľovstve.



Investori v poslednom čase opúšťali rýchlo rastúce technologické spoločnosti, ako je Robinhood, kvôli obavám, že ich stratové obchodné modely nemusia vydržať zhoršujúcu sa ekonomickú klímu poznamenanú rastúcou infláciou a prísnejšou menovou politikou.

Lightyear ešte nie je ziskový. V súčasnosti je hlavným zdrojom jeho príjmov rovných 0,35 % z menových konverzií pri obchodovaní so zahraničnými akciami. Sokk hovorí, že firma plánuje nakoniec diverzifikovať svoj tok príjmov, vrátane predplatiteľskej služby, ktorá sa má spustiť koncom tohto roka.