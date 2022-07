Všetky istoty sa rozplynú v inflácii

Zdroj: CNBC;project syndicate

Inflácia podľa revidovaných predpovedí dosiahne tento rok v eurozóne 7,6 % a v Európe 8,3 %, keďže ruská invázia na Ukrajinu tlmí ekonomiky regiónu.



Štvrtkové predpovede Európskej komisie, výkonnej zložky EÚ, prichádzajú v čase, keď trhy pozorne sledujú infláciu. Najnovšie údaje ukázali, že inflácia dosiahla v júni v eurozóne rekordnú mieru 8,6 %. Situácia vytvára tlak tak na vlády, ktoré sa snažia znížiť dopad vyšších cien na domácnosti, ako aj na Európsku centrálnu banku, ktorá sa má stretnúť budúci týždeň.



Ešte v máji Európska komisia uviedla, že očakáva, že inflácia v eurozóne dosiahne v roku 2022 úroveň 6,1 % a potom klesne na 2,7 % v roku 2023. Teraz boli obe prognózy revidované na 7,6 % a 4 %. Pre Európu ako celok boli prognózy inflácie revidované smerom hore zo 6,8 % v roku 2022 a 3,2 % v roku 2023 na 8,3 % a 4,6 %.



„Očakáva sa, že rekordne vysoká inflácia vyvrcholí koncom tohto roka a postupne klesne v roku 2023. S priebehom vojny a neznámou spoľahlivosťou dodávok plynu je táto prognóza vystavená vysokej neistote a rizikám poklesu,“ uviedol vo vyhlásení európsky komisár pre ekonomiku Paolo Gentiloni.



Mnohí ekonómovia počítajú s recesiou pre eurozónu buď neskôr v tomto roku alebo v roku 2023, ale – aspoň zatiaľ – európski predstavitelia odmietajú hovoriť o možnosti recesie.







Bohaté západné industrializované krajiny zdá sa uviazli v časovej slučke. Neočakávane vyššia inflácia prináša nielen spomienky na 70. roky, ale aj politické debaty a politickú neistotu tej doby.

Je inflácia vždy a všade peňažným fenoménom, ako tvrdil Milton Friedman? Alebo je to dôsledok nadmerného fiškálneho predlžovania, alebo jednoducho symptóm všeobecnejšieho demokratického zlyhania?



Debaty v 70. rokoch neboli len o technických záležitostiach makroekonomického manažmentu. Vyvolali tiež pochybnosti o udržateľnosti a legitimite západného modelu demokracie. Svet bol sužovaný geopolitickou nestabilitou a Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov podporilo výzvy na vytvorenie nového medzinárodného ekonomického poriadku. A teraz, keď sa mnohé z tých istých starých politických a geopolitických problémov opäť vynárajú, inflácia je ako teplomer. Čím viac peňazí naháňa čoraz menej tovaru, ceny rastú a ekonomika sa prehrieva.



Počas období menovej inovácie je však ťažšie určiť, čo sú peniaze. Nikto by nespochybňoval skutočnosť, že menová inovácia napredovala v poslednom desaťročí závratným tempom. Stojí však za to pripomenúť, že 70. roky 20. storočia sa vyznačovali aj finančnou revolúciou, ktorá zmazala dovtedy tvrdé rozdiely medzi peniazmi a nepeniazmi. Čiastočne to bolo dôsledkom inflácie, ktorá prinútila klientov bánk utiecť z neúročených bežných účtov k alternatívam, ako sú depozitné certifikáty alebo účty v netradičných bankách.



Milton Friedman pohŕdal všetkými konzervatívnymi voličmi a politikmi, ktorí si mysleli, že za infláciu môže fiškálna politika. Jeho pohŕdanie však nebolo na mieste, pretože medzi fiškálnou a monetárnou politikou skutočne existovalo prepojenie: vysoké vládne deficity boli financované prostredníctvom centrálnej banky.



V Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve sa štátna pokladnica a centrálna banka začali považovať za jednotnú „makroekonomickú exekutívu“. Obidve krajiny, ktoré sa považovali za globálne dominantné mocnosti, sa snažili využiť svoju menovú suverenitu na zabezpečenie výhod na úkor zvyšku sveta.







V tomto prípade USA a Spojené kráľovstvo skončili s vyššou infláciou v porovnaní s väčšinou ostatných priemyselných krajín. A rovnaký rozdiel je zrejmý aj dnes, v roku 2022. USA a Spojené kráľovstvo majú najvyššiu mieru inflácie v G7 a obe tiež uzákonili masívne balíky fiškálnych stimulov s pomocou centrálnej banky v reakcii na šok spôsobený koronavírusom. Veľká Británia je toho obzvlášť dramatickým príkladom. V prvom finančnom roku pandémie skúpila Bank of England 99,5 % vládneho dlhu a viac ako 100 % v nasledujúcom roku. Za týchto okolností nie je dôveryhodné tvrdiť, že centrálna banka je nezávislá.



Rovnaká logika platí pre USA, kde najväčšou chybou politikov bolo, že dúfali, že vyššia inflácia bude „prechodná“. To trvalo do novembra 2021, pričom Bidenova administratíva tlačila na americkú centrálnu banku, aby ponechala menovú politiku uvoľnenú tým, že oddialila nomináciu alebo renomináciu predstaviteľov Fedu. Táto politická intervencia bola rovnako zrejmá ako snahy Richarda Nixona tlačiť na šéfa Fedu Arthura Burnsa v 70. rokoch.



Výsledkom je, že centrálne banky nie sú natoľko nezávislé, ako sa tvária. V Spojenom kráľovstve aj v USA vlády a centrálne banky reagujú na politické tlaky vytvárané zjavne neriešiteľným spoločenským rozdelením. Takáto extrémna polarizácia vyvoláva otázky, či môže politická únia pokračovať. Preto sa znovu objavuje diskusia o nevládnosti Spojeného kráľovstva zo 70. rokov minulého storočia, pričom Škótsko aj Severné Írsko hľadajú cesty, aby sa mohli znovu pripojiť k Európskej únii. Ešte hrozivejšie je, že množstvo nedávnej literatúry prorokuje občiansku vojnu v USA.



Samozrejme, aj Európa čelí hrozbám rozpadu. Európska centrálna banka bola pri zvyšovaní úrokových sadzieb ešte pomalšia ako Fed alebo BOE. Čiastočne preto, že charakter inflácie je odlišný, a preto, že ruská vojna na Ukrajine zvýšila náklady na energiu. Európske trhy práce sú tiež o niečo viac ochabnuté, hoci niektoré európske ekonomiky trpia rovnakým dramatickým nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily ako v USA a Spojenom kráľovstve.



Hlavným dôvodom váhania ECB je však jej obava, že trhy budú vyššie náklady na pôžičky interpretovať ako hrozbu pre vládu a bankovú stabilitu vo viac zadlžených južných krajinách eurozóny. Zvýšenie nákladov na vládne pôžičky by mohlo spôsobiť dvojitú pohromu, alebo „slučku skazy“, ktorej sa mnohí obávali počas európskej dlhovej krízy pred desiatimi rokmi. Ak budú zadlžené vlády musieť platiť vyššie rizikové prémie a hrozí im platobná neschopnosť, hodnota ich dlhopisov klesne, čo podkope súvahy bánk, ktoré ich držia.







Jednou z mantier eurovej krízy bolo, že USA a Spojené kráľovstvo boli v oveľa silnejšej pozícii ako Európa, pretože mali jednu vládu a jednu centrálnu banku. A hoci štrukturálna nestabilita eurozóny odvtedy vyvolala váhavý posun smerom k obmedzenej fiškálnej únii, táto úloha zostáva nesplnená. Navyše, pandémia a tohtoročná geopolitická kríza všetkým pripomenuli, že ani fiškálne zjednotené štáty nemajú všetky odpovede a môžu sa stať zraniteľnými voči rozpadu.



História je plná príkladov vysokej inflácie spôsobujúcej systémové zlyhania. Centrálne banky, ktoré sa pokúšali spojiť spoločnosti peniazmi, opakovane zasiali semená širšieho politického a sociálneho rozkladu. Vo federálnych štátoch, ako Nemecko na začiatku 20. rokov alebo Sovietsky zväz a Juhoslávia na konci 80. rokov, inflácia poháňala odstredivú dynamiku a separatizmus. Verejnosť hlodalo podozrenie, že centrum (Berlín, Moskva, Belehrad) má nespravodlivú politickú kontrolu nad distribučnými pákami. Pre federatívne republiky sa secesia a menová autonómia stávali čoraz atraktívnejšími.



Rozširovaním neistoty môže inflácia ľahko zničiť veľké, zložité politické subjekty. Vieme, že ruský prezident Vladimir Putin verí, že rozpad Sovietskeho zväzu bol najväčšou politickou katastrofou dvadsiateho storočia. Môže sa tiež domnievať, že inflácia cien energií a potravín – a vládne snahy tlmiť dopad ešte väčšími dotáciami – zničia britskú, americkú a európsku úniu.

Autorom je Harold James, profesor histórie a medzinárodných vzťahov na Princetonskej univerzite, špecialista na nemeckú ekonomickú históriu a globalizáciu.