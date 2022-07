Český premiér Petr Fiala: Plyn nebude súčasťou budúceho balíčka sankcií EÚ voči Rusku

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 16:11 -

Podľa Fialy sa predpokladá, že siedmy balíček bude obsahovať zákaz dovozu zlata z Ruska, rozšíri zoznam položiek s dvojakým použitím, ktoré je zakázané do Ruska dovážať, a bude obsahovať aj ďalšie sankcie zamerané na jednotlivcov. Európska komisia by mala balíček predložiť zhruba v polovici júla a členské štáty by ho mohli schváliť hneď potom, uviedol Fiala.

"Čo je určite problematické, je zapájať do sankcií energie, a to z toho dôvodu, že musí platiť pravidlo, že tie sankcie musia mať väčší dopad na Rusko ako na krajiny, ktoré tie sankcie uvaľujú," povedal premiér.

Podľa Fialy nie je šanca, že by bol do sankcií zahrnutý aj plyn."Súčasne si myslím, že by ani nemal byť, z toho dôvodu, že mnoho krajín je zatiaľ na ruskom plyne závislých," uviedol. "My budeme robiť všetko pre to, aby sme sa tej závislosti čo najrýchlejšie zbavili, ale nebude to túto zimu,“ dodal.

Pred inváziou Moskvy na Ukrajinu bola EÚ celkovo závislá na dodávkach plynu z Ruska zo 40 percent.

Prvých šesť sankčných balíkov okrem iného zahŕňalo zmrazenie majetku, zákaz vydávania víz ruským oligarchom a úradníkom, kontrolu vývozu, zmrazenie aktív ruskej centrálnej banky, vyradenie bánk zo systému finančných transakcií v medzinárodnom platobnom styku SWIFT a zákaz dovozu ruského uhlia a ropy s určitými výnimkami. Dovozu plynu sa však sankcie netýkali, a to ani napriek početným výzvam Ukrajiny na uvalenie embarga.

Najnovšie sankcie sa pripravujú v súvislosti s rastúcimi obavami v Európe, že by Rusko mohlo predĺžiť plánovanú údržbu kľúčového plynovodu Nord Stream 1, ktorá začala 11. júla a má trvať desať dní. Ak by Moskva údržbu predĺžila, obmedzilo by to dodávky plynu do Európy a narušilo plány únijných krajín na doplnenie zásob na zimu, čo by ich mohlo uvrhnúť do energetickej krízy.

Fiala uviedol, že Európa musí byť pripravená na možnosť, že sa toky z plynovodu Nord Stream 1 neobnovia, a hľadať alternatívne zdroje dodávok plynu, ako je LNG. Tiež by mala byť pripravená zdieľať dodávky medzi členskými štátmi.

Ďalšou myšlienkou, ktorú Fiala podporuje, by bolo začatie spoločných nákupov plynu v Európe; premiér ale varoval, že to zostáva technicky aj administratívne ťažké. "Nechcem byť príliš optimistický," odpovedal na otázku, či by spoločné nákupy mohli začať už tento rok, a dodal, že ministri energetiky EÚ budú o návrhu rokovať na mimoriadnom zasadnutí 26. júla.